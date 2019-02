Familiares, amigas de Nadia Ferraresi reclamaron este martes que se investigue si el asesinato de la peluquera está relacionado a un crimen por encargo, al marchar junto a representantes de organizaciones feministas hasta la fiscalía de la ciudad de La Plata.



"Para la familia tienen que investigar a la ex mujer de la pareja de Nadia, que tenía una restricción y no podía acercarse a mi prima, justamente por las amenazas que le había hecho", explicó a Ana, prima de la peluquera asesinada.



La joven, con lágrimas en los ojos, encabezaba la marcha junto a amigas de Nadia e integrantes de organizaciones feministas como Las Azucenas y Las Rojas, portando fotos de la peluquera asesinada y carteles que reclamaban "Paren de matarnos" y "Vivas nos queremos".



"El hombre que mató a mi prima vive enfrente de la casa donde vive la ex mujer de la pareja de Nadia", remarcó Ana, y rechazó la hipótesis del robo, ya que el acceso a la casa "no fue forzado, y no falta nada a pesar que había cosas de valor para llevarse".



Relató que a Nadia "el asesino la sorprendió durmiendo" y sollozando dijo que en la casa "estaba Joan, su hijito de 4 años, que ahora está al cuidado de la madre de Nadia".



Amigas de la víctima recordaron que ella "venía a la feria en la que participamos dos veces por semana en el Pasaje Dardo Rocha; era una buena compañera, pero nunca nos contó que estuviera viviendo una situación complicada".

#HaceInstantes Movilización en fiscalía reclamando justicia para Nadia, la joven peluquera de Ensenada que fue asesinada ayer en Ensenada #SN pic.twitter.com/HvjSP8ohQt — Somos La Plata (@somoslaplata) 12 de febrero de 2019