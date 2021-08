Vecinos de la ciudad correntina de Mercedes demolieron a mazazos puestos ubicados alrededor del santuario del Gauchito Gil, en repudio de los crímenes de un hombre y su hijo a manos de personas que intentaron usurpar su campo para ampliar la feria.

Si bien hay siete detenidos por el doble crimen, la Justicia investiga si se trató de asesinatos cometidos por un encargo de la administradora del predio en donde estaban los puestos destrozados, lindante con la ruta nacional 123.

La apuntada es Ramona Villalba, quien ya tiene abierta una causa por presunto lavado de dinero.

El viernes último, por la tarde, unas diez personas intentaron usurpar el campo de Milton Canteros, de 64 años; y su hijo Sergio, de 33, también conocido como "Checho". Ante su resistencia, los acuchillaron.

Sergio murió en el lugar y su padre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fallleció el lunes producto de las heridas padecidas en el ataque.

Los vecinos que protestaron, además de dejar una pintada en una pared de un puesto con la leyenda "Checho presente", efectuaron cortes intermitentes en la ruta nacional 123, donde quemaron ramas y otros objetos combustibles.

Vecinos de Mercedes cortan ruta en repudio del doble crimen.

Por el doble crimen, intervino la Fiscalía de Mercedes y siete personas fueron detenidas. Pero la Justicia trabaja con la hipótesis de que Villalba fue la autora intelectual de los homicidios.

"Fue una desgracia, yo no tengo nada que ver", dijo la mujer consultada sobre los asesinatos por un medio local. Y agregó: "También me podía haber pasado a mí”.

“Siguen tratando de ensuciarme a mí, pero a mí no me van a poder ensuciar en nada porque no pueden comprobar que yo estoy en cosas falsas o en algo raro”, finalizó.