Juan Cruz Osuna (16), el joven que había desaparecido el sábado pasado por la madrugada en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando, fue hallado sin vida el mismo día. Sin embargo, según relató el padre de la víctima en Crónica HD a él le informaron sobre la fatal noticia este jueves.

El joven de Rincón de Milberg, partido de Tigre, había sido visto por última vez en una fiesta luego de que lo acusaran de robar un celular y una gorra con visera. De acuerdo con sus amigos, Leandro Núñez (29), el dueño de la casa en la cual se realizó el encuentro, "le pegó ferozmente" antes de que desapareciera.

En diálogo exclusivo con Crónica HD el padre de Juan Cruz, Juan Osuna, explicó: "Él se fue a una fiesta el viernes, pero en realidad no llegó a la fiesta, se quedó en una esquina a metros de la casa".

Juan Cruz perdió la vida cuando cruzaba una autopista.

"Después fue a la casa de Leandro en Virreyes y este lo acusó de que se robó un celular. Pero en realidad mi hijo estaba borracho en el sillón, cosa que creo que nunca pudo haber hecho, y entonces lo molió a golpes en la casa y lo sacó a la vereda", agregó.

Y continuó: "Cuando salió corriendo de la casa, se cruzó con un patrullero. Esos dos del móvil se bajan, le pegan y le dicen: 'Nene tomátela a tu casa'. De ahí se va corriendo y atrás iba el patrullero, y después aparece atropellado en una rotonda. Es algo que no me cierra", concluyó."Al cuerpo lo encontraron el sábado a la madrugada tipo 4.10 y a mí me informan todo eso ayer (jueves)", manifestó.

Recién este jueves sus allegados se enteraron que el menor fue atropellado por varios autos cuando cruzó a pie la autopista Panamericana a la altura de Boulogne y su cadáver estaba en la morgue como NN. Luego de un cotejo de huellas dactilares realizado por peritos de la Policía Científica, pudo ser identificado en la morgue de San Fernando.

Detalles escalofriantes

Voceros judiciales indicaron que de acuerdo a lo que pudo reconstruir el fiscal Gonzalo Acosta, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro, Osuna salió de su casa de Rincón de Milberg, partido de Tigre, el viernes por la noche en bicicleta y se fue junto a unos amigos a una casa en San Fernando en la calle Gálvez al 3000.

En ese lugar, y ya siendo la madrugada del sábado 7, Osuna tuvo problemas con el dueño de casa, quien lo acusó de querer robarle. Por este motivo lo golpeó, razón por la cual el adolescente salió corriendo de la vivienda, declararon testigos en la causa. Según lo que se pudo reconstruir con videos de cámaras de seguridad, Osuna huyó corriendo por la calle Galvez hacia Santa Rosa y de allí rumbo al ramal Tigre de la Panamericana, donde se le perdió el rastro.

Esa misma madrugada, un joven murió atropellado por al menos tres autos cuando cruzó a pie la autopista Panamericana a la altura de la avenida Sucre, en Boulogne. En un principio no se asoció el caso con la desaparición de Osuna porque el forense estimó la edad del atropellado en entre 25 y 30 años y porque era a cuatro kilómetros del sitio desde donde había huido el adolescente.

Pero este jueves, el fiscal Acosta ordenó comparar las huellas de cadáver NN con las fichas dactilares del Osuna y el cotejo dio positivo. Además, se obtuvieron nuevas filmaciones donde se ve a persona que se cree que era Osuna, caminando por Panamericana antes del accidente.

Como la cuestión del paradero quedó resuelta con la identificación del adolescente en la morgue, el fiscal Acosta le enviará la causa a su colega Facundo Osores Soler, de la UFI de Boulogne, quien por razones de jurisdicción tenía a cargo la investigación de la muerte en la Panamericana.