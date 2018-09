Al cumplirse 15 años del secuestro y desaparición de Cristian Schaerer, sorprendió la irrupción de nuevas pistas que podrían conducir a los investigadores a localizar su cuerpo. Un testigo de identidad reservada indicó el lugar en el que habrían enterrado al joven correntino cerca de Uruguayana, Brasil. Se realizaron excavaciones y se encontraron restos que podrían aportar datos relevantes.

Si bien es cierto que hasta el momento no hay datos certeros ya que las tareas de investigación en estos casos llevan tiempo considerables, el fiscal federal Flavio Ferrini se comunicó con Pompeya Gómez, madre de Cristian, y le confirmó la búsqueda tanto en Brasil como en Paso de los Libres

Desde FM Radio Charrúa de Uruguayana, en Brasil, se informó que están realizando una búsqueda exhaustiva en una zona del río Uruguay aunque las pesquisas por ahora no dieron mayores detalles. La madre del joven, Pompeya Gómez, admitió que "tengo entendido que hay tres nuevas líneas investigativas en la zona de Brasil, y Paso de los Libres, sobre las que ya está trabajando el fiscal federal Flavio Ferrini".

Añadió que "también es cierto que en concreto no tengo nada. Me dijo el fiscal que me iba a mantener al tanto de los acontecimientos. Como hasta el momento no me avisó nada, quiere decir que por ahora no surgió nada importante", resaltó.

En cuanto a su estado anímico, señaló que "esta época del año me pongo muy mal porque se cumple un aniversario más del secuestro y desaparición. Las nuevas pistas, por un lado, son esperanzadoras y, por otra parte, no tanto...". confesó. Dijo sentirse "sorprendida por el hecho de que justamente en el aniversario de su secuestro aparezca gente que diga que tiene datos...", planteó.

Remarcó, en este sentido, que "el fiscal me dijo que las pistas surgen porque la recompensa es alta para quienes decidan aportar datos certeros que puedan conducir hasta el paradero de mi hijo", señaló. Insistió en el hecho de que "por ahora no hay nada en concreto. Estoy ansiosa esperando que me informen. Sólo sé que la Justicia está trabajando y lo está haciendo muy bien de manera profesional. Me van a avisar recién cuando haya algo en concreto para no crearme falsas expectativas", sostuvo.

En otro orden de cosas, se informó que están realizando una exhaustiva búsqueda de los restos de Schaerer en una zona del río Uruguay, aunque los pesquisas, por ahora, no dieron mayores detalles. La Policía Federal y el alto mando de Gendarmería buscaron los restos todo el fin de semana.

Los agentes brasileños y argentinos, bajo el mando del delegado André Epifanio, oyeron a un informante que decía saber dónde están los restos del hijo del ex ministro correntino Juan Pedro Schaerer, actualmente exiliado en Paraguay. La prensa brasileña destaca, además, que expertos equipados y los demás agentes de las dos fuerzas de seguridad, de allí y de Argentina, pasaron gran parte del día en el río Uruguay, donde la policía, por ahora, prefiere no revelar si hallaron o no algunos indicios.

Epifânio añadió, además, que "la solicitud para la realización de este trabajo fue hecha por la Ameripol (comunidad de policías de las Américas) directamente desde Bogotá al director general de la Policía Federal, después de levantar detalles del secuestro hasta aquí".