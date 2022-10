El conductor que atropelló y mató este miércoles al alumno Thiago Samuel Corpus (14), en el barrio porteño de Puerto Madero cuando el estudiante participaba en una excursión escolar, será indagado este viernes por el juez que instruye la causa, Mariano Iturralde.

La información que surja de ese trámite procesal será incorporada al expediente para tener mayor claridad sobre cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida del chico de 14 años, quien cursaba estudios secundarios en una escuela de la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

El conductor, de 20 años, permanecía este viernes detenido en una comisaría de la Policía de la Ciudad. En las últimas horas, se conoció un dato que podría aliviar la situación del acusado, porque que el test de alcoholemia que le practicaron dio negativo.

Fuentes del caso citadas por Infobae.com precisaron que las pruebas a las que fue sometido el detenido determinaron que tampoco consumió drogas antes de embestir a Thiago con su camioneta, cuando el estudiante cruzaba la avenida De los Italianos al 600.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, y el conductor permanece imputado por homicidio.

Cómo ocurrió el hecho

El siniestro ocurrió el miércoles, a las 14, en la avenida De los Italianos al 600, cuando el alumno de 14 años participaba en una excursión junto a sus compañeros de la escuela secundaria 54 de San Francisco Solano.

Según las primeras investigaciones, cuando Thiago cruzó la calle detrás de unos compañeros fue atropellado por un joven de 20 años, quien conducía una camioneta Volkswagen Amarok.

El conmovedor reclamo de "justicia" los padres de Thiago

Los padres de Thiago reclamaron este jueves “que se haga justicia” por su hijo y que el conductor de la camioneta “no quede libre”.

“Yo quiero justicia, que esto no ocurra más porque no puede ser que en una escuela preparen excursiones y que vaya tan poca gente. Mi hijo no se recupera más, pero yo quiero justicia”, exclamó Alberto Corpus, desconsolado, en declaraciones a los periodistas en la localidad de San Francisco Solano, donde viven y hasta donde arribó un móvil de Crónica HD.

También su esposa, Mónica, reclamó: “Yo quiero justicia, que este muchacho no quede libre porque, así como fue mi hijo, puede ser cualquiera. Y para la escuela pido que haya una sanción, por lo menos para la directora, porque fue un descuido de ellos”.

Ultimo adiós de familiares y amigos

Familiares y amigos de Thiago le daban en la mañana de este viernes el último adiós en San Francisco Solano. Un móvil de Crónica HD mostró que, poco antes de las 9.30, el ataúd fue subido al coche mortuorio y partió el cortejo para el sepelio del adolescente.