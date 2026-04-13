Comenzó la construcción de una gran noria en Puerto Madero

El proyecto para instalar una gran noria panorámica en la Ciudad de Buenos Aires entró en su etapa de ejecución.

La estructura, que ya es mencionada como el "London Eye porteño", se emplazará en el Dique 1 de Puerto Madero. El objetivo de la obra es consolidar un nuevo ícono que ofrezca vistas del Río de la Plata, la Reserva Ecológica y el perfil urbano de la capital.

Detalles técnicos y capacidad

La construcción, que requiere una inversión superior a los 8 millones de dólares, estará a cargo de la empresa RDBA S.A., mientras que la firma GCDI asumirá la responsabilidad de la obra civil.

La noria contará con un diámetro de 79 metros y una altura total que superará los 80 metros, sustentada sobre una base de hormigón de 1.100 metros cuadrados.

Respecto a su funcionamiento, la rueda dispondrá de 36 cabinas cerradas y climatizadas.

Cada unidad tendrá capacidad para ocho personas, permitiendo el traslado de hasta 288 pasajeros de forma simultánea. Se estima que cada recorrido tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

Impacto visual e inauguración

El diseño incluye un sistema de iluminación LED para garantizar su visibilidad nocturna desde distintos puntos de la costa.

Según el cronograma oficial, los trabajos se extenderán por un período de 15 meses, por lo que la inauguración está proyectada para mediados de 2027.

"La construcción de la gran rueda requerirá una inversión superior a los 8 millones de dólares", destacaron los responsables del proyecto sobre el despliegue financiero necesario para transformar la fisonomía de la zona sur de Puerto Madero.