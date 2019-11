El impactante hecho ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta 21, a la altura de la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere, comienza a develarse con el correr de las horas. En primer instancia, la mujer logró ser identificada por su hermana. Se trata de Laura Vanina Roberto, de 35 años y madre de seis niños de corta edad.

La víctima, que se presume fue arrojada de un auto en movimiento para luego ser arrollada por un camión, además estaba embarazada de ocho semanas, según informaron fuentes policiales encargadas de la investigación. También se logró determinar, gracias a la autopsia, que presentaba múltiples golpes previos al deceso y que del vehículo cayó o se tiró con vida.

El caso es investigado por la fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza a cargo de Marcos Borgui, quien ordenó en relevo de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de establecer los pormenores del hecho e identificar el auto en el que iba la víctima antes de ser arrojada.

El hecho ocurrió la noche del pasado domingo en la calle Carcaraña y la ruta provincial 21, de esa localidad del partido de La Matanza, donde Roberto fue arrollada por el conductor de un camión que no alcanzó a detener la marcha.



En base a dicho de testigos, instantes antes de ser embestida, la víctima había sido arrojada o caído -aún no se sabe en qué circunstancias- al asfalto desde un vehículo en movimiento, aparentemente un Renault 9 color bordó, que circulaba por la ruta 21 en dirección a la localidad de González Catán.



Dos automovilistas que iban detrás lograron esquivarla, aunque no el camionero, que no llegó a maniobrar para evitar el impacto. Esta mañana, una tía de la víctima que se identificó como Verónica dijo al canal TN que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales y pidió justicia para Laura.



"La familia está devastada, queremos Justicia, si alguien vio algo que aporte tofo lo que pueda", expresó la mujer. Verónica contó que de la autopsia surgió que su sobrina "estaba con vida cuando la arrojaron del auto" y dijo que no sabe por qué "le hicieron una cosa así".



Tras contar que Laura tenía seis hijos y que era una madre "muy luchadora", Verónica dijo desconocer si actualmente estaba en pareja ya que desde hacía tiempo no la veía.