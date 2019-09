El misterioso asesinato de Karina Cecilia Fragoso, de 50 años, mantiene en vilo a la ciudad balnearia de Mar del Plata. La única pista que tienen los investigadores es el video de una cámara de vigilancia de una vivienda, difundido en las últimas horas, en que puede verse cómo el homicida corre tras la víctima y luego huye a pie, todo en 26 segundos.

Fragoso fue atacada en la tarde del pasado jueves, en la México y Garay, en el barrio Bernardino Rivadavia, cuando iba hacia la casa de su pareja luego de bajar de un colectivo. La mujer, madre de dos hijos, fue encontrada insconsciente en la calle por un vecino, quien alertó a la policía.

Ningún vecino de la zona escuchó gritos ni la detonación del disparo, que impactó en la nuca de la víctima, con orificio de entrada y salida, a una corta distancia, casi a quemarropa. De acuerdo al daño causado, el arma de fuego utilizado habría sido de 38 milímetros.

Karina Cecilia Fragoso.

En las últimas horas, el medio La Capital difundió las imágenes de una cámara de seguridad de una casa particular que fue incorporada a la causa. Es la única pista con la que cuentan los investigadores para dar con la identidad del homicida de la marplatense.

La cámara capturó el momento en que Fragoso camina a las 21.01 por la calle México con una bolsa y su cartera en la mano. Detrás, un hombre con campera y capucha la persigue al trote. Escasos segundos más tarde, el sospechoso huye corriendo hacia la misma dirección donde comenzó la escena.

El elemento clave por el que apuestan los investigadores para dar con el homicida son sus zapatillas, que "tienen un formato especial", explicaron fuentes del caso.

Por otro lado, el móvil del crimen aún no fue esclarecido, por lo que no descartan ninguna hipótesis a pesar de que todas las pertenencias de la víctima hayan aparecido al lado del cuerpo y que los pesquisas no encontraron ningún conflicto previo que podría haber desencadenado el homicidio.

A cargo del caso está el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Mar del Plata.