Los constantes casos de "escruches" en Capital Federal y Gran Buenos Aires siguen en alza, y aunque en varios barrios hay cámaras de seguridad, los delincuentes no detienen su marcha y buscan robar ingresar a las viviendas y robar todo tipo de objetos.

Por tal motivo, Crónica.com.ar charló con Héctor Muzzio (especialista en seguridad), quien dijo que "el escruche es una modalidad muy antigua a la cual se le denomina cuando los habitantes de una propiedad no están en la casa por distintas circunstancias, entonces el escruchante que está en esa fase de pesca, observa que los moradores no están por alguna circunstancia en su domiclio, y con una simulación como tocar timbre, golpear las manos o hacer que deja alguna correspondencia para no llamar la atención al resto del vecindario, accede trepando un areja, rompiendo una puerta, forzando una ventana, accede a la propiedad para llevarse algún elemento como puede ser un televisor, radiograbador u otro valor que tengan los moradores".

¡A tener en cuenta estas señales!.

El experto agregó que "las modalidades delictivas existen desde siempre, lo que van cambiando son las necesidades que tenga el delincuente, por ejemplo, en pandemia o cuarentena, vos lo sacás al delincuente de la calle que es el hábitat natural, entonces el delincuente que es un ser ocioso por naturaleza, que está pensando las 24 horas como perjudicarnos, va a pensar como estafarte con una modalidad virtual, como el cuento del tío, entonces, va variando sus modalidades según la oportunidad que se le presente".

Consultado sobre el avance de este modus operandi en el tiempo, Muzzio argumentó que "antes no había alarma, algo que ahora se dispara y avisa, por ejemplo, antes empezaron a venderse los televisores a color en los 80, mucha gente desprevenida sacaba el envoltorio de cartón y telgopor a la calle, y el malandra observaba eso porque estaba en una fase de pesca, porque el malandra es un gran observador, tiene taras mentales pero no hay que subestimarlo. No es bobo, las taras tienen que ver con un principio de responsabilidad psíquica, el ladrón no tiene la responsanbilidad que tiene una persona de levantarse temprano para ir a trabajar o estudiar, el carece de esa responsabilidad. Si uno ve los camiones, en una parte del mismo dice TARA CM, o sea la carga máxima que es el peso específico que puede llevar el camión en sus espaldas. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar sobre nuestras espaldas un montón de responsdabilidad que ellos carecen, entonces en esa fase de pesca cuando sacaban el envoltorio e iba a la calle, el malandra miraba esto y cuando los moradores se iban, sabia que lo habían hecho, golpeaba las manos y como no habíaa alarma en los 80, entraba y robaba tranquilo".

El especialista no brindó números exactos pero "a nivel provincia de Buenos Aires o Capital Federal, el robo ha crecido en todas las modalidades, pero uno lo que ve ahora más y gracias a los medios en video cámaras es el robo calificado de la violencia y arrebato,. El escruche genera violencia porque todo delito lo que termina más allá de la cuestión de fondo es la mala sangre, la mala sangre que se hace uno cuando ingresan a tu casa y te violan el domicilio, pero el delito creció en todo sentido".

¿Cómo prevenirse?

A la hora de saber qué hacer para prevenirse, el experto opinó que "primero hay que mentalizarse porque hoy puede ser el día, segundo tener un diálogo con la familia, si salís cerrá las puertas, ventanas, colocá la alarma. Hay que mentalizarse todos los días y concientizarnos para bajar las barreras y desalentar el accionar delictivo, tercero hablar con los vecinos, en esta época mucha gente no se fue de vacaciones, pero si te vas ahora o en invierno, hablar con los vecinos comprometidos para que sepan que esa casa no va a estar habitada, dejar un teléfono a mano para que lo ubiquen a cualquier hora del día y la noche. Las marcas en una casa pueden dar una señal al delincuente pero por lo general el delincuente esté en una fase de pesca, la mnarca es un indicio más y ayuda a los ladrones tal vez a ingresar de una manera más cómoda, porque está marcada, no hay nadie, vive una viejita, es un santo y seña que tiene los delincuentes pero se contraresta con el diálogo que dijimos, con esta interacción familiar y vecinal que hay que tener, si alguien está prevenido desalienta mucho el accionar delictivo".

POR G.A.