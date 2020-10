@Antoravinale

Con la cuarentena obligatoria que se decretó por el avance del coronavirus, muchas personas se animaron a la compra online de distintos productos, como es el caso de Camila. La joven de 23 años pagó un par de zapatillas que vio en una página de Instagram de Tandil, llamada “Infanta Sofía”, para que le llegaran al cabo de diez días. Sin embargo, el producto nunca llegó.

Tras reclamar al sitio en reiteradas oportunidades y sin obtener respuesta alguna, se contactó con otras chicas que dejaron su queja en la red social de la marca ya que, al igual que ella, también habían sido estafadas.

En un grupo de WhatsApp, más de 250 jóvenes se unieron para obtener información de esta red de estafadores y descubrieron un dato que los sorprendió: un adolescente de 15 años es quien maneja la página y la marca no es de Tandil como indica en la web, sino de Ayacucho.

“Gracias a que en Mercado Pago salta el DNI, el CUIL y el nombre del destinatario, hicimos las denuncias correspondientes. Pero lo importante es quién es la cara de la página: Martiniano J. Conseguimos todos sus datos y lo escrachamos en las redes. Mi publicación se hizo súper viral y me habló este chico. Me dijo que no realizaron los envíos porque no tenían stock, ¡una mentira! Porque en vez de dar explicaciones nos bloquearon a todas, cerraron la página y no nos devolvieron la plata. Ahí me amenazó con que borre mi publicación. Después me enteré que eran muchas más las estafadas, había número de órdenes con el número mil”, expresó Camila en diálogo con Cronica.com.ar.

Las jóvenes estafadas crearon un Instagram para "escrachar" a los estafadores.

“Me llegaban mensajes de las estafadas y de vecinas de este chico. Hacen esto hace años y nunca tuvieron consecuencias”, sostuvo la joven que además de hacer las denuncias correspondientes con las otras estafadas en cada fiscalía, también la hizo en la de Dolores, que es el departamento judicial que le corresponde a Ayacucho. “Nos comunicamos con el intendente de Dolores y con el fiscal, y dijeron que iba a hacer algo al respecto. Después de tantas denuncias les allanaron la casa”, manifestó.

“Una de las integrantes del grupo tenía vínculos laborales con Mercado Pago y nos pasó el dato de cuánto fue lo que nos estafó. Llegó a sacar más de 250 mil pesos. Y en el Banco lo recibían como un rey, ya que retiraba la plata sin requerimientos. Estaba con complicidad con el padrastro y la madre. También estafó a los abuelos porque les robó las tarjetas”, detalló indignada.

El joven de 15 años recibió decenas de denuncias y está en investigación.

La cuenta que recibía la plata mediante transferencia de los clientes figuraba a nombre de Carlos Ariel Etchepare, el padrastro del menor de edad, según detalló con este medio Carolina, otra de las jóvenes engañadas: “Lo buscamos en redes y en los comentarios de las fotos lo escrachaban”. “Tras la repercusión di una nota con un medio de Ayacucho y se contactó conmigo Luciano Gerasi, persona que me figuraba cuando hice la compra de Mercado Pago- que estuvo preso más de dos años por una asociación ilícita ya que se lo acusa de liberar zonas para la venta de estupefacientes-. Hablamos por teléfono y me dijo que averiguó que existe una cuenta a su nombre y otra a nombre de su mamá y que ellos no tienen nada que ver. Su sobrino Martiniano les robó las identidades para recibir el dinero”, detalló.

En la fiscalía de Dolores están agrupadas las denuncias en tres causas penales, con ellas se hizo un allanamiento y se lleva a cabo una investigación, pero, al parecer, estas personas ya se habrían gastado parte de la plata.

“También me contactó la pareja del padre de este menor de edad porque ellos viven en Tandil y no sabían lo que estaba pasando. Y esta señora nos aportó datos como que la familia compró una camioneta. Seguimos investigando y llegamos a que el dominio de la página de venta estaba a nombre de María Lucila Vega, que sería la madre del menor de edad, cómplice del tema. Y Etchepare su pareja, quien recibía los depósitos de la estafa”, puntualizó.

Romina Peralta es otra de las chicas estafadas y en diálogo con Crónica reveló: “Vi por Instagram una publicidad de esta página que tenían todo al 50% y justo se venía el Día del Niño. Me dio seguridad porque tenían hasta página web y decía que si pagabas por transferencia te hacían un 10% más. Súper tentador. Compré con la modalidad transferencia y me mandaron el link por mail”.

Al ver que sus pantuflas nunca llegaron, se hartó y empezó a escribir por Instagram ya que vio que el responsable de la marca hacía vivos diciendo que estaban demorados con las entregas: “Lo mío fue una ganga pero hay chicas que perdieron hasta 15 mil pesos”.

Por A.R.