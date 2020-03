Por María Helena Ripetta

@mhripetta

De la mano de la necesidad y el miedo, la delincuencia buscar sacar ventaja. "La falsificación de productos de prevención, entre comillas, del coronavirus, entre comillas porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo que los barbijos sólo son para las personas que están infectadas. Hay dos categorías, el quirúrgico, que es el celeste y otros más rígidos, que tienen mayores componentes y son más caros. Los falsificadores utilizan telas que no sirven, y al tenerlos puestos estos barbijos no sirven para nada", relata a Crónica el licenciado en Seguridad Luis Vicat y continúa: "Sobre todo en el conurbano, ya aparecen manteros vendiendo barbijos caseros, o en redes sociales".

"Otro bien muy preciado es el alcohol en gel; el jabón es lo ideal, pero como es muy buscado y no hay, aparecen los truchos, que no sirven. Hay recetas circulando y los vivos de siempre los venden. Una persona se arrojó de un piso once porque estaba haciendo alcohol en gel y se le prendió fuego el departamento", sostiene el licenciado.

"La lavandina se ha falsificado, desde hace rato se venden en bidones sin marcas o alguno les ponen un papel copiando marcas. En trucholandia tenemos que cuidarnos", dice Vicat y recuerda: "Ya hubo un procesamiento al pseudopastor Giménez por vender alcohol en gel con nardo, como si fuera sanador".