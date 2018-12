E l viernes estaba todo organizado para que un avión sanitario del gobierno de la provincia de Santa Fe trasladara a su provincia a Bernarda Massolo, la mochilera quemada por su novio en Brasil. Sin embargo, por el operativo del G20 no pudo hacerlo hacerlo.

Bernarda tiene el 60% del cuerpo quemado y lucha por su vida. Su pareja, Ángel Rolón, que sigue prófugo, la roció con kerosene y la prendió fuego con un encendedor. Gracias a los vecinos que la socorrieron la joven de 20 años sigue con vida, pero todavía no está fuera de peligro.

Con heridas de 2° y 3° grado en el pecho, espalda, rodillas y brazos, Bernarda está conectada a un respirador artificial y permanece en coma.

El gobierno de la provincia de Santa Fe se está haciendo cargo del caso. La mamá de la joven, Tania, se encuentra en la ciudad brasileña de Santa María acompañando a su hija que está internada en el Hospital Universitario del lugar que, si bien su calidad de atención es muy buena, no tiene especialidad en quemados.

Es por eso que la familia pide desde hace más de una semana su traslado a Santa Fe. "El viernes estaba todo organizado para viajar. Bernarda estaba estable y nos habían dicho que nos esperaba una cama en el hospital Cullen de Santa Fe, que tiene un área especializa en quemados", contó Tania .



"Sin embargo, por el protocolo y seguridad del G20, el traslado no se va a poder hacer hasta este domingo a la mañana", señaló.



Su madre contó que en la madrugada del sábado Bernarda había levantado un poco de fiebre pero que los médicos lograron estabilizarla. Espera que esté estable para ser trasladada a Santa Fe. Ella la acompañará en el vuelo.

La pareja había decidido recorrer como mochileros el país hace tres meses. Luego pasaron a Brasil. Hace un mes, se fueron a Santa María, donde la joven fue quemada mientras dormía. Tania no conoce a Rolón. Dice que lo vio apenas dos o tres veces.



"Jamás me imaginé que iba a pasar algo así. Ella hablaba muy bien de él. No nos imaginamos que podría hacer esto", señaló.