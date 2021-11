El papá del kiosquero asesinado Roberto Sabo estuvo en el programa de Chiche Gelblung por Cronica HD tras el entierro de su hijo.

"Desde el domingo me enteré de doce casos más, es una locura", dijo Pedro el papá de la víctima. "Mi hijo era un pan de Dios, no jodía a nadie. Gente que me llama de todos lados para afrecerme apoyo. Personas desde Esados Unidos me ofrecieron pagar el sepelio", agegó,

"Esto no cambia más, en Ramos Mejía está lleno de policías. Yo le preguntaría al papá y la mamá de los asesinos cómo los criaron. Hace 40 años que trabajamos en el mismo lugar, nos conocen todos", dijo Pedro emocionado.

"Ese día nos llamaron que asaltaron el kiosko, eso pasó un montón de veces, pero estos tiraron a matar. Cuando llegamos y vi la calle cortada me di cuenta que algo grave pasaba. Mi mujer está destrozada", sostuvo.

"Estabamos en la vereda sabiendo que Roberto estaba muerto adentro", recordó la hermana de la víctima. Ella contó que sus hijos se fueron a vivir a Italia por la inseguridad, que ella le decía que se queden como hizo su abuelo. "A los cinco meses matan a mi hermano. Lo acribillaron", dijo.

"El Estado nos tiene que proteger a los ciudadanos. Mi hermano está muerto y la familia destrozada", afirmó.