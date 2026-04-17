Un tren embistió a una camioneta y dos jóvenes se salvaron de milagro

Una formación del Tren Sarmiento embistió a una camioneta a la altura de la estación de Ramos Mejía en las primeras horas de este viernes. De forma milagrosa, el conductor del vehículo y su acompañante solo sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro de salud, donde se encuentran fuera de peligro. Se trata del segundo choque en menos de 24 horas en ese distrito.

Como consecuencia del siniestro, el servicio de la Línea Sarmiento funciona con demoras, ya que los ferrocarriles no se detuvieron en la terminal de esa localidad bonaerense durante más de dos horas.

Desde Teenes Argentinos comunicaron: "El Tren Sarmiento no se detiene en la estación Ramos Mejía por colisión con un automóvil en el paso a nivel Obligado". Luego, a las 8:13 informaron el restablecimiento del servicios, aunque se registran demoras para viajar entre las terminales de Moreno y Once.

Comunicado de Trenes Argentinos sobre el siniestro en la Línea Sarmiento en Ramos Mejía.

El accidente, que tuvo lugar cerca de las 6:30, se habría producido porque el conductor del vehículo habría cruzado con la barrera baja. Según detallaron las autoridades, en el utilitario viajaban dos jóvenes que iban a trabajar.

Del mismo modo, se informó que ambos muchachos sufrieron diversos politraumatismos, por lo que fueron derivados hacia el Hospital de Haedo, que se encuentra en las inmediaciones del lugar, para ser asistidos. Los dos estarían fuera de peligro.

Segundo siniestro del Tren Sarmiento en Ramos Mejía en dos días

Por otra parte, debemos mencionar que este jueves por la tarde también se había registrado un episodio similar en la misma ciudad.

El conductor de un auto habría intentado cruzar el paso a nivel de la calle Monteagudo con las barreras bajas, cuando fue impactado por una formación a las 19:25, justo cuando el tren circulaba en sentido hacia Moreno.

Como consecuencia de esta maniobra imprudente, la formación terminó rozando el vehículo, pero sin provocar lesiones de gravedad al joven de 29 años que manejaba el Volkswagen Gol. La principal diferencia es que en este episodio no se vio afectado el servicio del Tren Sarmiento.