Tres ladrones robaron en dos departamentos del barrio porteño de Villa Urquiza durante el apagón masivo ocurrido este domingo, y hasta este mediodía la Policía de la Ciudad intentaba identificar a los delincuentes, que fueron registrados por las cámaras de seguridad del edificio, informaron fuentes de esa fuerza.



El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle Monroe 5356, en momentos que sus ocupantes estaban ausentes y cuando se desarrollaba el apagón que afectó a casi todo el país.



Según lograron determinar los investigadores, todo comenzó cuando tres hombres, junto a un presunto cómplice que los esperaba en la entrada, ingresaron con una llave electrónica al edificio y violentaron las puertas de dos departamentos, uno en el segundo piso y otro en el sexto.

Según indicaron los voceros, la Policía fue alertada cerca de las 18.10 y, al llegar al lugar, se entrevistó con el dueño de la vivienda del segundo piso, quien explicó que había salido cerca de las 13 y que, al regresar, la puerta estaba rota y el interior desordenado.



Luego, los pesquisas también determinaron que otro departamento, en el sexto piso, también había sido asaltado en momentos en que no se hallaban sus dueños.



En ese sentido, Javier, el hijo de la mujer que reside en el departamento del sexto piso, contó antela prensa que su madre también se había ido del lugar a festejar el Día del Padre y que volvió tras el llamado de los policías.



"Mi mamá está muy angustiada y con un ataque de nervios, le sacaron todas cosas chicas, plata que encontraron, anillos, cadenas, una tarjeta de débito, cosas que pudieron guardar en un bolso y una mochila", comentó.



Además, aseguró que "alguien les facilitó la llave a los ladrones o les abrió desde adentro" del edificio, y que "es una situación preocupante y que indigna mucho", por la que están intentando "ubicar al administrador para pedirle el registro de las entradas y salidas".



"En los videos de las cámaras de seguridad se los nota muy tranquilos", agregó, y señaló que en una de las grabaciones se observa cómo "primero van a un departamento, chequean que no haya nadie, tocan el timbre y la puerta, y después van al de enfrente, donde robaron".



En ese sentido, dijo que "uno tendería a pensar que si hubieran ido al voleo y chequeaban que no había nadie, hubieran entrado directamente", pero que la forma "precisa" de manejarse de los ladrones "llama bastante la atención".



"Hace tres meses también hubo un robo en el mismo departamento del segundo piso y de la misma forma, por eso se había puesto una puerta blindada, pero en se ve cómo en cinco segundos la destruyen y entran tranquilamente", añadió.



En tanto, en los registros de las cámaras "se les ve clarito las caras" a los delincuentes, agregó Javier, por lo que el material ya fue puesto a disposición de la Policía para que intente dar con las identidades de los ladrones.