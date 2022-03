El ex boxeador Rodrigo "La Hiena" Barrios continuará detenido en el marco de una causa por violencia de género. La Justicia de San Isidro dictó la prisión preventiva por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real”.

El hecho que se le imputa ocurrió el 4 de febrero en su casa de Rincón de Milberg. Esa noche el servicio de emergencias 911 recibió dos llamados; el primero fue el de un adolescente de 13 años, que alertó que Barrios le estaba pegando a su mamá y que tenía un arma de fuego; el segundo fue de una vecina que pasó por el frente de la casa y escuchó los gritos de una mujer que pedía auxilio y gritaba: “¡Me vas a matar!”.

En un fallo de 25 páginas, citado por la agencia Télam, el juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez, dictó la prisión preventiva del imputado. Además presumió "un riesgo de fuga" y un "entorpecimiento probatorio” del acusado, el cual está basado en “la pena en expectativa y las circunstancias del hecho imputado, los cuales resultan claros indicadores de que el imputado no se someterá a proceso”.

.