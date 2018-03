Este siniestro se registró en la intersección de las calles Sarratea y Moreno, en José Ingenieros cuando un hombre ingresaba a su casa y tres ladrones lo interceptaron para robarle la mochila. No se sabe si hubo resistencia o no, pero las malvivientes actuaron salvajemente al pegarle con el arma y luego dispararle.



Luego del llamado de vecinos al 911, la policía llegó al lugar y asistió al hombre herido, quien se encuentra internado luchando por su vida.



Ante la consulta de Crónica TV, Concepción, una vecina, reveló que "las cámaras de seguridad del barrio no funcionan. El señor estaba con su pareja adentro del departamento y fue a buscar algo al auto, lo asaltaron tres personas. Yo no los vi, pero es lo que están comentando".



Otra vecina llamada Graciela, contó que el último domingo a la noche "al muchacho lo asaltaron 3 chorros, le quisieron sacar la mochila y le pegaron tres tiros, él está muy mal" y luego recordó que los impactos le dieron "uno en el estomago, otro en el pecho y otro en el hombro. Le rompieron la parte de atrás de la cabeza de un culatazo".



Por último, mencionó que "llamaron todos los vecinos por teléfono a la policía. Vino enseguida el patrullero y lo llevaron al hospital", la víctima trabajaba "en la marina".