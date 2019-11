Daniel, propietario del comercio de Villa Bosch, al que entraron dos delincuentes y le propinaron brutales golpizas a la empleada hace unos días, estuvo este martes en diálogo exclusivo con Crónica HD y brindó detalles sobre violento el hecho.

Los ladrones cuando ingresaron al almacén, le mostraron una hoja a la mujer que trabajaba. "La nota decía que le entregue toda la plata porque la iba a matar, después (el delincuente) dio dos pasos atrás y le mostró el arma", relató Daniel.

En ese momento la chica le puso todo el dinero adentro como se lo pidieron, se la entregó, y sin embargo, uno de los hombres antes de irse le pegó dos piñas en la cabeza. "Algo insólito porque le había entregado todo" y agregó: "Injustificado porque no se resistió ni nada."

Nadie sospecho nada porque "ellos vinieron bien, tranquilos", sostuvo el propietario del comercio. Pero señaló que los malvivientes "hicieron una previa, una logística, porque dieron vueltas a la manzana dos o tres veces. Estacionaron en la puerta 1 minuto y medio pero, como había gente se fueron y dejaron el auto en la esquina. Después bajaron dos, y uno quedó en el auto". Finalmente se fueron "tranquilos, sin correr ni nada".

El dueño comentó que la empleada luego del episodio "entró en pánico, en un estado de nervios". A su vez, señaló que a pesar de estar a 50 pasos de una comisaría, en la misma vereda, no lo ayudaron. "Nos dijeron que vayamos al comando, que no había gente ni personal", manifestó. Y agregó indignado: "El jefe de la comisaría no se acercó nada, ni a preguntar".