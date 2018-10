El joven debió ser hospitalizado.

La madre de un adolescente de 15 años que debió ser hospitalizado tras ingerir caramelos rellenos de marihuana aseguró que "le ofrecieron caramelos y en realidad era droga".

En diálogo con El Ancasti, la mujer remarcó que "a mi hijo le convidaron unas golosinas con forma de honguitos de color lila que parecían caramelos".

Sostuvo que el viernes pasado, mientras el chico esperaba un colectivo en una parada ubicada en calle Salta -entre Rojas y Almagro-, comió lo que le ofreció un extraño y después se descompuso.



Comentó que el episodio ocurrió aproximadamente a las 20.30, cuando su hijo esperaba para tomar el colectivo que lo llevaría de regreso a su casa, tras comprar una serie de materiales para la escuela, según informa el sitio elancasti.com.ar

"Cuando llegó lo noté raro. No quiso merendar. Lo único que hizo es tomar un poco de agua y después se fue al dormitorio y se acostó", recordó.

Consternada, la progenitora aseguró que tras intentar establecer una conversación "le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada. Entonces me acerqué, lo toqué y me di cuenta que estaba con taquicardia, que tenía todo el cuerpo endurecido (sic). Y ahí fue cuando decidí llevarlo urgente al Hospital de Niños".

Destacó que al llegar al nosocomio "la atención fue inmediata" y que en pocos minutos lo revisó el médico de guardia, "le pusieron suero y lo pasaron al área de internación donde quedó alojado en observación".

Además, el muchacho debió permanecer dos días internado y que la certeza de que había ingerido marihuana está basada en que "el examen de orina arrojó resultado positivo".

Comentó que familiares y amigos mostraron su preocupación por lo que estaba sucediendo, y remarcó que algunas enfermeras les manifestaron que habían registrado otros casos similares con adolescentes involucrados, que consumieron la sustancia oculta en comestibles en distintos puntos de la Ciudad.

"Ésta es un alerta. Un llamado de atención. En realidad, los chicos no deben recibir nada de nadie porque la droga puede estar en una bebida, en un caramelo, en cualquier cosa y nunca se van a dar cuenta", reflexionó.

Aseguró que "la droga está en todas partes" y que una gran cantidad de adolescentes "cree que no les va a pasar nada".

El hecho fue denunciado en la Unidad Judicial N°1, el mismo precinto donde a principios de año un padre denunció que a su hija adolescente le habían "convidado" droga en el ingreso a un reconocido colegio.