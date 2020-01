Un ladrón robó un maletín seis millones de pesos, sin que la víctima se diera cuenta. El episodio tuvo lugar en Gualeguaychú. Por el hecho ya hay un detenido, que fue capturado en el barrio porteño de San Telmo.

El conocido empresario Juan Contreras, oriundo de Entre Ríos, le contó al diario local El Día que estuvo más de una hora en el Banco Galicia realizando una operación el último viernes. "Salí muy rápido y muy enojado, tiré mi maletín al piso, del lado del acompañante y me fui", relató.

"Retiré 415.250 pesos y los puse en el maletín, donde ya tenía 70 mil dólares en efectivo y cerca de 300 mil pesos", detalló. Con el dinero en su poder, el hombre se dirigió a dos domicilios donde lo estaban esperando. En cada uno, se demoró entre cinco y tres minutos. Luego, se fue a un local y sintió que la goma estaba baja.

"Me pareció raro, es un auto con gomas nuevas. Aceleré para llegar, pero decidí parar porque ya estaba en llanta", continuó. Entonces agarró un aerosol, conocido como "infla y sella" que sirve para reparar provisoriamente neumáticos, bajó para ponérsela a la goma y luego seguir.

"No la pude levantar, me gasté el tarro entero", señaló. Inmediatamente llamó a la persona que lo estaba esperando y llegó allí con un segundo aerosol: "Lo gastamos también". "Cuando volví a subir al auto me di cuenta que el maletín no estaba y que la puerta del acompañante estaba abierta", indicó.

"No fue un hurto, fue un robo organizado. Estoy casi seguro que uno de los tipos que aparece en los videos de las cámaras de seguridad estaba dentro del banco", siguió. Además, descartó que los ladrones tengan cómplices dentro del banco.

Involucrados y sospechosos

El subjefe Departamental de la Policía, César Primo, le dijo a el diario El Día que la investigación "está bien encaminada" y que gracias al registro de las distintas cámaras de seguridad se puedo avanzar en cuanto a cantidad de involucrados y sospechosos: serían tres hombres.

Este lunes por la mañana, se realizó un allanamiento en un hotel ubicado en el barrio porteño de San Telmo. “No se secuestró dinero, pero sí elementos que pueden ser de interés para la causa”, adelantó la fiscal a cargo de la investigación Natalia Bartolo, y se limitó a informar esto “para que no se caigan otros procedimientos en curso”.

El lugar allanado estaba siendo habitado por un hombre centroamericano, oriundo de El Salvador, quien también fue identificado, detenido y es trasladado a Gualeguaychú para que la fiscal le tome declaración de imputado, dentro de las próximas 48 horas.

Por otro lado, la Fiscalía también pidió la detención de otro de los identificados, de nacionalidad colombiana. Este sería quien sustrajo el maletín del auto de la víctima, y posteriormente quedó registrado en una de las cámaras de seguridad, con una remera de color celeste y con el bolso robado en sus manos.

Sobre el colombiano ya pesa un pedido de detención nacional e internacional. En cuanto al tercer involucrado, todavía no se ha podido determinar su identidad.