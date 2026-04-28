Boqueteros robaron un supermercado y fugaron con 10 millones de pesos

Una banda de boqueteros desvalijó un supermercado y fugó luego de robar una caja fuerte, en cuyo interior se asegura que había 10.000.000 de pesos. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a los delincuentes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que se descubrió el 4 de abril, pero que se conoció este martes, se produjo cuando los individuos lograron ingresar al establecimiento, situado en el Camino General Belgrano al 2900 (la ruta provincial 14).

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Según agregaron los informantes, los hampones perpetraron el ilícito al practicar un boquete en una de las paredes laterales del local ubicada en el sector posterior del negocio.

Trascendió que lo ocurrido fue advertido por una de las encargadas del comercio.

Aviso en el 911





Miembros del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al escenario de lo acontecido tras ser alertados de la mencionada situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911.

Hasta el momento, se afirma que los hampones se apoderaron de una caja fuerte que tenía esa suma monetaria en su interior.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo de los integrantes del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los asaltantes.

Intervino en la causa penal la doctora Silvia Noemí Borrone, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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