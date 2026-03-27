Así atraparon a siete integrantes de banda de boqueteros que desvalijaba comercios

Siete integrantes de una banda de boqueteros, dedicada a desvalijar comercios, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el conurbano bonaerense. Ya suman diez los apresados por estar sospechados de ser miembros de la organización.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los nuevos capturados en el expediente son dos individuos de 23 años, otros cuatro de 21, 43, 57 y 48; y una mujer, de 24.

Todas las noticias de Crónica Policiales, en vivo

De acuerdo a lo agregado por los informantes, las mencionadas diligencias, realizadas en distintas localidades del Gran Buenos Aires, fueron llevadas adelante por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la jurisdicción en la que se perpetraron alguno de los delitos y en base a las directivas impartidas por el doctor Ignacio Gabriel Torrigino, fiscal de la Unidad Funcional N° 19 de la zona.

Trascendió que, como saldo de las requisas, los policías consiguieron incautar un revólver Smith y Wesson 38 largo, tres pistolas Bersa, dos pares de guantes de tela negra, un cricket, un par de destornilladores, una pasamontaña, dos barretas, un conjunto deportivo color negro, un par de zapatillas de igual color, un chaleco antibalas carente tanto de marca como de numeración, cinco relojes, dos chips telefónicos, dos pistolas, seis cargados para armas de fuego, numerosas municiones de varios calibres y nueve aparatos de telefonía celular. En total se efectuaron quince allanamientos.

Las tareas investigativas

Consta además en el sumario que esas tareas investigativas comenzaron por un robo que se perpetró el 25 de enero de 2025 cuando varios malvivientes, tras practicar un boquete, robaron dinero y relojes de una joyería instalada en una galería, situada en Meeks al 100.

Los policías certificaron la existencia de comunicaciones en las que los asaltantes hacían referencia a la comercialización de relojes sustraídos, perfumes y medicamentos por 20.000.000 de pesos.

Ex integrante de la Gendarmería Nacional

Uno de los primeros aprehendidos, tal lo publicado en su momento, era un ex efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), de 30 años.

Intervino en la causa penal la magistrada Laura Verónica Ninni, titular del Juzgado de Garantías N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.