El hecho se registró en una casa situada en Sargento Cabral al 1700, entre Charlone y Chivilcoy, de esa localidad del partido bonaerense de San Martín, y fue descubierto por su propietaria, que al llegar encontró la puerta de entrada y dos ventanas rotas.



Según los primeros datos, se trató de un asalto organizado, debido a que en el lugar se encontraron las herramientas que utilizó la banda, como tijeras para cortar candados, un crique utilizado para levantar la reja de una ventana, y una barreta de hierro para forzar puertas. Además, se cree que la banda de delincuentes tenía "marcada" la casa y sabía que los dueños se encontraban de viaje.



Por otro lado, se supo que los asaltantes mataron a las mascotas de la familia: a uno de los perros le dieron un hachazo en la cabeza, mientras que otro can y cuatro gatos murieron envenenados.



Susana, dueña del hogar, dialogó con Crónica y lamentó el asesinatos de sus animales: "Hace dos días que no duermo, lo que más me duele es perder a mis mascotas".



La policía realizó los peritajes de rigor en el lugar y trabajaba con el fin de identificar a los asaltantes que, según algunos vecinos, huyeron saltando por los techos de viviendas linderas, aunque no fueron aún localizados.



La causa se encuentra a cargo de la fiscalía de turno de San Martín.