Un hombre fue herido de tres balazos cuando salía junto a su hija para acompañarla a la escuela en la localidad bonaerense de La Tablada, y los investigadores intentan determinar si el hecho está relacionado a un intento de robo, informaron fuentes policiales.



El episodio ocurrió esta mañana en la calle Avellaneda y Godoy, en esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense, y la víctima es un hombre de 40 años que este mediodía se hallaba internado en el Hospital Ballestrini, en grave estado.



Según las fuentes, todo comenzó cuando el hombre salía de su casa para llevar a su hija a la escuela y se aprestaba a subir a su camioneta Fiat Fiorino de color blanca.



En ese momento, varios delincuentes que se movilizaban a bordo de un Volkswagen Bora descendieron y lo amenazaron con armas.



Por razones que se desconocen, los hombres comenzaron a disparar contra su víctima y tres balazos impactaron en su abdomen y sus brazos, por lo que cayó gravemente herido al piso.



Inmediatamente fue auxiliado por otros familiares y vecinos que escucharon los disparos y llamaron al teléfono de emergencias policiales 911, por lo que varios patrulleros de la comisaría de La Tablada concurrieron al lugar.



El hombre fue trasladado de urgencia en un móvil policial al Hospital Ballestrini, donde fue operado y se hallaba este mediodía internado en terapia intensiva.



Los investigadores intentan ahora determinar si el hecho está vinculado a un intento de robo o a algún otro motivo, ya que los delincuentes huyeron del lugar sin robar nada.



Una vecina relató a Crónica Tv que "se escucharon seis disparos y todos nos tuvimos que tirar al piso, inmóviles, porque no sabíamos qué estaba pasando. Fue tremendo".



"Este tipo de cosas pasa en todos lados, pero no con tanta violencia", explicó la mujer, quien fue una de las primeras en salir a auxiliar a la víctima, Daniel Veltri de 49 años.



En tanto, otro vecino agregó que cuando salió de su casa para ver lo que estaba pasando encontró al hombre "herido y lleno de sangre, tirado en el pasto".



"Le pusimos una frazada y lo cargamos a un patrullero, porque la ambulancia no llegaba más", explicó el vecino, quien consideró que para él se había tratado de un intento de robo y que la víctima se había resistido.



Además, agregó que los delincuentes estaban en un auto color negro, pero que también había una moto con otro dos cómplices que se hallaban en la esquina.



Los investigadores buscaban en la mañana de este lunes cámaras que pudieran haber captado el momento del ataque o la fuga de los delincuentes.



Por último, fuentes policiales revelaron que un testigo, de 25 años, que reside en Libertad, trabaja como operario en una fábrica de la zona de los hechos, y el pasado viernes al mediodía se dirigio a un kiosco muy cerca de la casa de la víctima, y en la calle, según su testimonio, observó a dos masculinos discutiendo. Allí, uno le dijo al otro que “se había equivocado, que no se tenía que meter con él y que tenía que atenerse a las consecuencias”.

El lugar del incidente