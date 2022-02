Revelaron el macabro trasfondo del crimen de Miguel Emilio Michel, de 39 años, asesinado a balazos por dos sujetos a bordo de una moto que llegaron a su casa en la localidad bonaerense de La Tablada y preguntaron por él. Se trataría de dos sicarios contratados por compañeros de la ex pareja de la víctima para darle un susto, pero terminaron matándolo.

El asesinato ocurrió el pasado viernes 11 de diciembre en una casa ubicada en Ayacucho 575, en esa localidad del partido de La Matanza, donde Michel fue sorprendido por un individuo en una moto que le disparó cinco balazos en brazos, piernas y otro en la femoral.

La víctima fue llevada al hospital Ballestrini donde fue operado pero murió producto de la gravedad de la herida. En el lugar del crimen, por otro lado, encontraron varias vainas de arma calibre 9 milímetros, y tras analizar las cámaras de vigilancia de la zona, pudieron reconstruir el trayecto de los asesinos, quienes aún no fueron arrestados.

.

En las últimas horas, sin embargo, el caso dio un vuelco: cuatro hombres fueron detenidos imputados por ser autores intelectuales del asesinato. Es que los investigadores establecieron que ellos contrataron sicarios para "asustar" a Michel a quien acusaban de ejercer violencia de género contra su ex pareja, indicaron fuentes judiciales. Todos los detenidos eran compañeros de una cooperativa donde la mujer trabaja.

"Mi hermano estaba comiendo un asado con amigos cuando una persona se bajó con el arma en la mano y preguntó por él. Ahí dijo que él era Emilio y lo mataron de cinco balazos", relató Adrián, hermano de la víctima, en diálogo con Crónica HD. Y remarcó: "No quisieron asustarlo, lo mataron, mi hermano no se merecía eso".

La imagen registrada de los sicarios que mataron a Miguel Michel.

Adrián negó que su hermano era "una persona violenta", apuntó que uno de los arrestados es la actual pareja de la ex de Miguel y consideró que el motivo del asesinato era deshacerse de él para que dejara reclamar con ver a la hija que tenía en común con la mujer.

"Cuando fui a ver a mi ex cuñada, ella tenía todo cerrado con cadenas y cuando salió, me dijo llorando: 'yo no mandé a matar a tu hermano'. Eso me sorprendió", contó el familiar. "Ella es una mentirosa", agregó. Los investigadores indicaron que la mujer expresó estar atemorizada por uno de los detenidos, a quien denunció por amenazas.

Adrián, por su parte, aseguró: "Quien disparó no esta detenido, sólo fueron atrapados los asesinos intelectuales, pero son todos culpables. La ex mujer de mi hermano también es culpable. Si ella sabía que esto podía pasar, lo tendría que haber dicho".