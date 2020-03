Uno de los hijos del odontólogo asesinado durante una entradera en La Pampa afirmó que "perdonó" a quien cometió el crimen de su padre y aseguró que, a pesar de que los delincuentes vayan a la cárcel, eso "no soluciona nada". "Si lo veo (al asesino), no le voy a revolear una trompada como haría otro, sino que le daría un abrazo y le diría 'loco, no está bien lo que hiciste, pero te perdonamos en nombre de la familia'", sostuvo.

Franco Prodolliet es hijo de Samuel Prodolliet, de 54 años, quien fue masacrado a puñaladas en la madrugada del sábado por un delincuente que ingresó junto con un cómplice a su casa de la localidad pampena de General Pico para llevar a cabo una entradera.

El joven contó que estaba en Córdoba cuando ocurrió pero remarcó que si él hubiese estado en la vivienda, habría actuado igual que su padre. "Si hubiese estado acá, nos llevábamos a esos dos o ellos nos llevaban a nosotros. Cualquier padre hubiese actuado igual al defender a la familia", afirmó en un entrevista a un medio local.

"Nosotros somos cristianos de cuna, él fue cristiano de la casa y nos enseñó eso: hay que perdonar. El que haya hecho esto, está perdonado. Si lo veo, no le voy a revolear una trompada como haría otro, sino que le daría un abrazo y le diría 'loco, no está bien lo que hiciste, pero te perdonamos en nombre de la familia'", aseguró Prodolliet y sostuvo que esa decisión responde a "poner en práctica lo que uno dice".

Por otro lado, aseguró que "no" quieren que un crimen así "vuelva a pasar" y por ese motivo, esperaban que "la Justicia los atrape". "Para mí, que el tipo vaya a la cárcel no soluciona nada. Pero nos deja más tranquilos de que no puede hacerlo de nuevo porque no está dando vueltas. La verdad justicia no la hacemos nosotros, eso me enseñó mi papá", explicó.

Hacia el final de la entrevista, Prodolliet señaló cómo sobrellevarán el asesinato de su padre: "Sé cómo levantar a mi vieja, venía mentalizado para estar tranquilo y ser el apoyo de la familia".

.

El homicidio ocurrió cerca de las 4.30 del sábado en la casa de la familia, ubicada en Calle 1, entre 104 y 106, en General Pico, cuando dos delicuentes entraron a saquearla, encontraron al odontólogo y su esposa durmiendo en una habitación y comenzaron a exigirles dinero.

Prodolliet se levantó de la cama y golpeó a uno de ellos. En ese momento, el compañero del ladrón atacado se metió en la trifulca y apuñaló a la víctima en reiteradas ocasiones frente a su esposa, quien gritaba desesperada y terminó con un ataque de shock. Luego, los agresores abandonaron el cuerpo ensangrentado y escaparon.

La mujer de la víctima logró llamar a la policía y al SAME. Sin embargo, los médicos encontraron a su esposo sin signos vitales.

Los investigadores continuaban en la escena del crimen para recopilar elementos que permitieran dar con los asesinos de Prodolliet.