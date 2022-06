Cinco ladrones armados entraron a la casa de un matrimonio de jubilados en City Bell, partido de La Plata. La banda huyó con 160.000 pesos en efectivo.

Según deteminaron los investigadores, los delincuentes se metieron en la propiedad ubicada en 26 y 467 y golpearon varias veces con la culata de sus armas al dueño de la vivienda, para obligarlo a entregar todo lo que tenía.

Después de lo sucedido las víctimas, de unos 70 años, decidieron irse de su casa durante varios días.

"Los asaltantes eran cinco y se metieron en la vivienda después de cortar un tramo del alambrado perimetral de la casa, por el lado que da a la calle 26", contó uno de los vecinos al diario El Día.

Los delincuentes habrían recorrido todo el parque hasta llegar a la propiedad y, tras romper una puerta con una barreta, quedaron frente a frente con sus víctimas que estaban cenando.

Al hombre le pegaron dos culatazos en la cabeza que le provocaron al menos una herida cortante.

"Una vez que los delincuentes escaparon, él salió a los gritos para la calle y ahí fue que todos en el barrio nos enteramos sobre el pésimo momento que tuvieron que vivir por este hecho de inseguridad", dijo otros de los vecinos.

Minutos más tarde la cuadra se llenó de patrulleros, agentes y una ambulancia del SAME, que revisó al hombre por los golpes que tenía en la cabeza pero consideraron que no era necesario un traslado al hospital. Los delincuentes no habrían maltratado o herido a la mujer.

Los investigadores buscan dar con los culpables del hecho, que escaparon con el dinero y varios objetos de valor. Los policías trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad que podrían haber captado su huida del lugar.