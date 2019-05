La madre de una de las chicas que murió cuando el auto en el que iba con cinco amigos chocó contra un camión en medio de una persecución policial en San Miguel del Monte dijo que quiere ver "presos de por vida" a los policías que participaron del hecho y aseguró que no puede dejar de imaginar a su hija "gritando" y queriéndose "tirar del auto".

El Ministerio de Seguridad investiga el hecho.

"Necesito Justicia porque no puedo parar de pensar en mi hija en ese momento. Veo el auto, la foto de mi hija, al policía sacando medio cuerpo afuera del auto y me la imagino a Camila gritando, siento que se quera tirar del auto, me desespera saber que me llamaría y gritaría mamá", dijo Yanina Zarzoso, madre de Camila López.

Con la voz quebrada y entre lágrimas, la mujer contó que se enteró de la muerte de Camila a las 3 de la madrugada del lunes, cuando ella pensaba que su hija dormía en su casa con una amiga, quien fue la única sobreviviente del choque y permanece internada.

"Mi hija me había pedido permiso para que su amiga viniera a dormir a casa, le dije que sí porque iban a la escuela juntas", relató Yanina.

"Las escuché cuando se reían en la cocina, a las carcajadas, las escucho todo el tiempo hasta que me dormí porque estaba cansada. No sé en qué momento salió, lo que sí sé es que no tenía pensado irse, me pide permiso para irse, no sé que travesura hicieron", relató la mujer.

La madre de Camila cree que su hija y la amiga se sentaron en la parte de adelante de su casa para poder conectarse al wifi de un vecino y que cuando estaban allí pasó con su auto uno de los amigos y se fueron con él a dar una vuelta por la plaza.

"Era una nena, no puedo concebir cómo pasó todo esto, se fueron a dar una vuelta, mi hija hubiese dado una vuelta y vuelto a mi casa si la policía no hubiera hecho esto. Quiero Justicia, los quiero presos de por vida, eso nada más", agregó la mujer quebrada por el llanto.

Yanina dijo que la primera versión que tuvo del hecho fue que había ocurrido un accidente y con el paso del tiempo que los chicos habían estado robando.

Además, contó que fueron vecinos los que aportaron vainas servidas que encontraron en el lugar, que testimoniaron haber oído disparos y que incluso el chofer del camión contra el que chocaron los jóvenes declaró que "la policía le ofreció una coima para que se vaya del lugar".

"Fue la policía la responsable, hay videos, hay audios, audios de coimas al camionero... el policía que estaba a cargo lo intenta coimear, hay audios de un policía contándolo, para que mienta y para que se vaya. Los audios están presentados en la fiscalía", contó la mujer, quien dijo que el camionero se fue pero se detuvo en Cañuelas y declaró nuevamente.