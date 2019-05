La madre de uno de los adolescentes que murió cuando el auto en el que viajaba con otros amigos chocó contra un camión en una persecución policial en San Miguel del Monte, pidió justicia y denunció que, cuando fue a reconocer el cuerpo de su hijo, le dijeron en el hospital "para qué tiene tantos hijos si no puede cuidar a uno solo".

"Mi hijo salió a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron, no salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche", lamentó Gladys, la madre de Danilo Sansone (13) en diálogo con Telefe. La mujer apuntó contra los policías involucrados en el hecho, tres de los cuales fueron apartados de la fuerza, de quienes dijo que "tienen que dejar de ser policías".

Video #EXCLUSIVO de la tragedia de San Miguel del Monte pic.twitter.com/TAwE64AQWS — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 22 de mayo de 2019

"Los quiero ver detrás de las rejas como a todo asesino, que la ley se cumpla como tiene que ser", agregó la mujer, tras lo cual comentó que se enteró de lo ocurrido porque su marido se fue cerca de la 1.30 a la guardia del hospital por un tema particular y que cuando volvió le dijo que no lo habían atendido porque había ocurrido un accidente vial en el que habían muerto cuatro personas.

Video #EXCLUSIVO de la tragedia sucedida en San Miguel del Monte pic.twitter.com/8PR6TjPaWZ — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 22 de mayo de 2019

"Cuando me dijo eso se me salió el alma, y al rato vino un policía a mi casa a decirme 'fíjese si no le falta uno de sus hijos', y que tenía que ir a reconocer el cadáver a la comisaría", siguió Gladys. Según su relato, una vez en el centro asistencial no tuvo "la fuerza ni el coraje para entrar a reconocer el cuerpo", y uno de las personas que la recibió le preguntó "para qué mierda tenés tantos hijos, tenés diez y no pudiste cuidar a uno".

Si bien le preguntaron quién le había realizado esa pregunta, la mujer dijo no haber reconocido si esa persona "era un médico o un policía". "No puedo explicar el dolor que siento, el vacío, necesito que se haga justicia y no voy a parar hasta ver a los culpables en la cárcel", finalizó.