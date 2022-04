María José Barrera hice todo para proteger a su hija Sabrina, de 20 años, de un ex novio violento. Lo denunció, pidió perimetrales, pero la Justicia nunca lo notificó. El 6 de marzo mató en a su otra hija Marcela de 18 años cuando salió en defensa de su hermana en la casa familiar de Olavarrría. Ahí su Juan Horacio Báez, de 37 años, fue detenido.

"Si la Justicia hubiese actuado la tendría viva. El tenía antecedentes por violencia de género, si hubiesen hecho las cosas bien mi hija estaría viva. La Justicia actuó mal desde el vamos esa persona no tendría que estado libre", dice a Cronica.com.ar la mamá de Sabrina y Marcela.

"Su ex mujer lo había denunciado por violencia de género. Le baleó la casa y casi mata al hermano. Lo acusaron por intento de homicidio. Yo lo denuncié por la violencia contra mi hija y las amenzas. No se le notificó en ningún momento a el porque no tenía domicilio fijo. Yo tengo copia de la denuncia y perimetral, pero el nunca fue notificado", dice María Jose.

"Me cansé de llamar al 911. Sabía que mi hija estaba encerrada y siendo maltratada, ella no podía denunciar por el temor que tenía. Me sentí abandonada por el sistema”, agega con impotencia.

"Él era una persona posesiva y violenta con ella. Hacía un año que estaba juntos y ella en varias oportunidades lo quería dejar. Pero volvía. Yo le pedía por favor que lo dejara. Ella me decía que era una pelea nada más. Al tiempo los empecé a seguir. Y él cada vez que se daba cuenta los buscaba se mudaban. En varias ocasiones llamé a la policía y como ella no lo denunciaba no me ayudaban por más que yo les decía que ella no estaba ahí porque quería que había algo raro", afirma la mamá.

"El diciembre 25 a la madrugada él la apuñaló en las piernas. Se realizó la denuncia y perimetral que estaba vigente hasta el día 28 de marzo. Ya le había hecho una perimetral antes hacia mi persona y mi casa. Cuando pasa en diciembre decido llevarla a Azul a lo del padre por un tiempo. Me presenté en Azul con ella en la comisaría de la mujer y realice todo lo que me pidieron", señala María José que siempre hizo las denuncias de lo que ocurría.

Pero ella no se quedó: "Mi hija regresa a Olavarría y yo enojada le digo por qué. Resulta que él la tenía amenazada que si no volvía me iba a matar a mi o a su hermana o su hijode seis años. Y de ahí fue todo un tema porque ella estaba en casa sola porque todos trabajamos y había días que él se presentaba a mi casa y la llevaba y hacia abusos de todas índole con ella".



"El viernes previo al hecho tuvieron una discusión donde Sabrina le dijo que la deje de molestar. Me empezó a hablar a mí porque cada vez que discutían se la agarraba conmigo como ell. no tenía teléfono. Me escribe diciendo que le va a acercar las cosas q tenía de Sabrina. Me las lleva a la tarde. Yo pensé que con eso se había terminado", relata María José.



Pero no era como ella creyó. "A l. noche yo trabaje porque cuidaba a un abuelo. Ellas dos estaban con mi nieto porque mi hijo mayor había salido. Este hombre se presenta en mi casa discutieron. Se quería llevar a Sabrina y Marcela no lo dejaba. Al rato viene mi hijo, pero él le dijo que ya se iba. Mi hijo va a la pieza a prenderle el tele a mi nieto. Es ahí donde vuelve a pelear con mis dos hijas. Cuando Marcela le hace frente de nuevo, se tira hacia ella y la apuñala en el corazón . Ella sale corriendo a la pieza y le dice a mi hijo Juan va a matar a Sabrina con un cuchillo. Sale corriendo mi hijo y se enfrenta a él y el l. decía te voy a matar".

"Se desató un tremendo caos. Mi hijo trata de sacarle el cuchillo. Mi hijo lo reduce de nuevo y el intenta escapar y lo agarra afuera. Entr. forcejeo logran sacarle el cuchill. y cuchilla. Pide ayuda a lo. vecino a los cuales salen y ayudan a m. hijo a reducirlo. Llamaron a la policía y ambulancia. Cuando mi hijo a ver a mi hija y ve que estaba sin signos vitales", relata con angustia e impotencia la mamá.



