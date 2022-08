Claribel tiene 28 años y una hija de 10. Hacía ocho que estaba en pareja, pero en mayo después de vivir situaciones de violencia en la casa que compartían en Melchor Romero, partido de La Plata, se separó pero ahí no terminó todo. Son tres las causas que tuvo que abrir contra él. "Yo pedí ayuda pero nadie hizo nada", asegura.

"Hice denuncias, tenía la exclusión de hogar y restricción de acercamiento que no respetó. Siempre intentó volver. Reconozco que yo a veces entraba en dudas, es muy manipulador" , dice a Cronica.com.ar Claribel.

"Cuando me puse firme incendió mi casa, yo estoy segura que fue él y así lo denuncié. Perdí todo, no tengo nada, ni tengo dónde ir. El municipio solo medio dos colchones", sostiene.

El incendio fue el 3 de agosto cuando no había nadie. "Yo se que fue él, estoy convecida. Los vecinos lo vieron por mi casa ese día, pero no se animan a denunciar. Los bomberos dijeron que fue provocado", explica la mujer. Pero tampoco iba a terminar ahí.

"Mientras estaba haciendo la denuncia por el incendio en la comisaría de Abasto, mi nena le cuenta a mi mamá que él la abusó. No se si con que no ibamos a volver a la casa porque estaba destruida se liberó y lo contó. Ese mismo día me fui a la DDI a hacer la denuncia por abuso", relata desesperada.

"Pidieron que le pusieron una tobillera. No se nada de él. Nadie me da una respuesta", afirma.

"Él intentó volver bajo miles de manipulaciones y como no volví y me prendió fuego la casa.¿Qué más tiene que hacer para que lo detengan?", se pregunta.

La casa quedó destruíada tras el incendio

"Es un peligro que esté suelto.Tengo miedo que me mate", asegura

"Me separé porque casi me rompe la cabeza, le dan la exclusión, pero se parecía en mi casa igual para intimidarme. Me robó un celular y yo le vendí la bicicleta que había dejado un día antes de quemar la casa. Me llama una vecina que se estaba incendiando la casa, lo habían visto en el barrio, tengo audios de eso", señala Claribel que hizo tres denuncias por violencia de género primero, por incendio intencional y por el abuso a su hija.

"Todo eso y está suelto, no se donde debe estar parando. Estoy reclamando que me den la detención, quiero que lo busquen y lo pongan preso", pide y agrega deseperada: "ya abusó de mi hija, ya me dejó en la calle, me quemó mis cosas no se que será lo próximo. Me va a terminar matando".

"Él cumple con sus amenazas, me había dicho que me iba a vender la casa. No me la vendió, pero me la quemó. Me siento muy desprotegida. Quiero que lo encuentren para poder volver a mi casa a reconstruirla, no tengo otro lugar donde ir", sostiene.

"Queremos que esta investigación se unifique y pase a ser tratamitada en la fiscalia especializada en violencia de género. Tiene una perimetral y no lo encuentarn para notificaticarlo", sostiene Martín de Vargas el abogado que la está asesorando.