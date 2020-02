El relato de un caso de violencia de género generó una gran conmoción en las redes. La usuaria @BelenGuzman28 compartió en Twitter un hilo en el que contó un brutal ataque a su madre por parte de la pareja de esta.

"Ayer me pasó lo peor que le puede pasar a un hijx en su vida: me tocó el timbre una vecina y me dijo 'a tu mamá la agarró su pareja, está tirada a 2 cuadras"'', comienza el relato de la joven que cuenta hasta ahora con más de 13 mil retweets y más de 65 mil "Me gusta".

La joven continuó: "Salí corriendo, mi mamá mandó a pedir su documento y su celular. En ese momento encontré solo su celu. Tiene una pareja muy abusiva, en todos los sentidos, por lo que mi mamá esconde tarjetas, plata y documentos constantemente". "Mi mamá estaba tirada en el piso. Confundida, aturdida, con sangre. El hijo de re mil puta, luego de discutir, le reventó la cabeza en el piso", apuntó.

Belén explicó que, por prótocolo, nadie podía mover a su mamá del piso ya que había recibido un golpe fuertísimo en la cabeza y un paso en falso podría provocarle un mal mayor. "La policia estaba antes de que yo llegué. A los 30 min, los bomberos, 20 más tarde, el SAME. Mi mamá, aún, con la cabeza abierta", agregó.

"Mientras esperábamos, se largó una lluvia torrencial. Vecinos acercaron sus paraguas, sábanas y mantas, para tapar a mi mamá, que seguía tirada en el piso. Mi tío le enbolsó los pies para que no tomara frío. Cierro los ojos, y me veo a mí sosteniendo dos paraguas encima de mi mamá. Viendo sus piecitos dentro de una bolsa verde, pensando en que mi mamá podría estar muerta", relató.

Según indicó, los bomberos le pusieron un cuello ortopédico y la pusieron en una camilla. De esta manera, la pudieron resguardar en un techo porque mi mamá, debajo de esta lluvia torrencial, estaba sufriendo un principio de hipotermia.

La mujer fue trasladada al Hospital Carrillo, donde recibió 5 puntos en la cabeza. "Ella no quiere ser ni una menos. Yo también estoy muerta de miedo. Me mata la angustia de saber que mañana mi mamá pueda ser una estadística más", expresó y añadió: "Pero estoy agradecida de por vida, con todxs lxs vecinxs que se brindaron totalmente para lo que necesitemos tanto mi mamá como yo. Ya aparecieron videos donde mi mamá es claramente estrangulada y tirada al piso por esta mierda malnacida. Ya hizo la denuncia".

"Lo único que espero es que le den la perimetral y el botón antipánico. Y que nunca más en su vida tenga que volverlo a ver. Pero tengo miedo, porque sé que no suele ser así. Hoy estoy profundamente agradecida, porque siento que mi mamá volvió a nacer, porque ella es muy fuerte, y sé que somos muchas por la misma causa. El miedo no me lo saca nadie, pero las ganas de luchar, tampoco", concluyó.

Respaldo

El crudo relato recibió una gran cantidad de mensajes, principalmente de mujeres, que respaldaron a la joven y le mandaron fuerzas para ella y su mamá.

"Cuida mucho a tu mamá y se fuerte. Sabes que nos podes hablar para cualquier cosa", fue uno de los comentarios.

"Me dan tantas ganas de llorar y tanta bronca ver esto.Nadie hace nada.Y q digan q somos unas exageradas y q a los hombres tmb les pasa mientras le abren la cabeza a una mujer me parece desagradable", comentó otra.

"Te abrazo fuerte desde acá, mucha fuerza para ustedes Bel. Te quiero, te queremos a morir, acá estamos", agrega otra.