La mujer de 39 años que estuvo desaparecida desde el domingo y apareció enterrada en el fondo de una vivienda de la localidad bonaerense de Las Toninas, sufrió "múltiples golpes" en todo el cuerpo y murió por "asfixia mecánica", informaron hoy fuentes judiciales.



En tanto, el fiscal de la causa, Gustavo Mascioli, indagó esta tarde al ex novio de la víctima, identificado como Balvino Laura López (45), por el "homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género" de Octavia Colque (39), ambos de nacionalidad boliviana.



Fuentes judiciales informaron que el resultado de la autopsia determinó que la mujer sufrió "múltiples golpes" en su cuerpo y que murió por "asfixia mecánica".

"No sabemos si uso algún elemento para cometer el crimen, posiblemente haya sido con golpes de puño y la haya ahorcado con sus propias manos ya que no encontramos ningún arma en el lugar", dijo un vocero encargado de la pesquisa.



Según las fuentes, familiares de la mujer asesinada declararon que ella recibía "malos tratos" por parte de López, aunque nunca realizó una denuncia por "violencia de género".



En tanto, el acusado se negó a declarar ante el fiscal Mascioli, quien ya pidió la conversión de la aprehensión en detención, por lo que seguirá alojado en una unidad penitenciaria.



El hecho fue descubierto el martes último en una vivienda ubicada en calle 13 al 1200 del mencionado distrito ubicado en el Partido de La Costa.



Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó cuando la hermana denunció que vio por última vez a Octavia el viernes 28 de febrero alrededor de las 17.



"Hubo testimonios que la vieron el domingo y después no se supo más de ella hasta que encontraron el cuerpo enterrado", añadió el vocero.

En ese marco, la policía se entrevistó con Balvino Laura López, quien había dicho que la vio irse de su casa al bar en el que trabajaba, en calle 1 y 36 de Las Toninas, y no supo más de ella.



Según las fuentes, el Juzgado de Garantías 4 de La Costa ordenó un allanamiento en la vivienda en la que Colque vivía y los efectivos observaron que en un patio trasero había arena removida.



Bomberos Voluntarios de la zona fueron convocados a la casa y realizaron excavaciones de unos 50 centímetros de profundidad, tras lo cual vieron que sobresalía un brazo.



Ante esa situación, el fiscal Mascioli dispuso preservar el lugar y convocó a Policía Científica.



Además, López fue inmediatamente aprehendido y quedó detenido en una comisaría de la zona hasta que hoy fue indagado por el delito de "homicidio agravado", que prevé la pena de prisión perpetua.