Nahir Galaza, la joven de 19 años acusada de asesinar de dos tiros a su ex novio Fernando Pastorizzo, en diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, se negó a declarar en la primera jornada del juicio oral por el caso, informaron fuentes judiciales.



La joven estuvo serena durante casi toda la audiencia, pero se quebró al escuchar lo que ella misma contó de la madrugada fatal.



La imputada arribó minutos antes de las 8 a los tribunales de Gualeguaychú en un patrullero de la policía local que la trasladó desde la comisaría del Menor y la Mujer e ingresó a la sede judicial esposada, custodiada por dos efectivos y sin hacer declaraciones a la prensa.



En la puerta de los tribunales, un grupo de amigos de la familia de la víctima llevó pancartas y carteles con la leyenda "Justicia por Fernando".



Un amigo del padre de Pastorizzo, que se identificó como Adrián, remarcó que Galarza cometió un crimen "a sangre fría y calculado porque ella pensaba que si no era de ella no era de nadie".



"Acá hay dos familias destruidas", afirmó el amigo de la familia Pastorizzo, y respecto a la versión de que fue un hecho accidental que intentará instalar la defensa de la imputada, se preguntó: "¿Accidental? ¿Te parece, un disparo por atrás y otro a quemarropa? Es todo para aminorar la pena que le van a dar, espero que la justicia sea justa".



Durante las, al menos, nueve audiencias que durará el debate, está previsto que declaren unos 50 testigos propuestos por las querellas y otros 30 por la defensa de la imputada.



Galarza (19) podría ser condenada a prisión perpetua ya que se la acusa de homicidio doblemente calificado por la "relación de pareja" con la víctima y el "uso de arma de fuego".



La causa fue elevada a juicio el 11 de abril último por el juez de Garantías Mario Figueroa, quien hizo lugar al pedido del fiscal Sergio Rondoni Caffa.



El tribunal a cargo del debate está conformado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, quienes al momento de dictar sentencia votarán en ese orden.



Las audiencias continuarán los días 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19 y 21 de junio, aunque no se descarta que dada la cantidad de testigos se añadan más fechas.



El crimen



El hecho que se ventilará en el debate ocurrió cerca de las 5.30 del 29 de diciembre en Gualeguaychú, donde Pastorizzo (20) fue hallado malherido en la calle con uno tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El joven murió poco después y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.



Sin embargo, el 16 de enero, la acusada pidió ampliar su indagatoria y aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron "accidentales".



Galarza intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que culpen a su padre policía, que era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.