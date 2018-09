Amanda González, Secretaria Gremial de Suteba Ramallo, rompió el silencio después de recibir amenazas el pasado domingo en horas de la noche, cuando la escribieron "Acordate de Corina" en el capot de su auto. Es el segundo caso de amenazas a una docente bonaerense tras los hechos denunciados por Corina De Bonis.



Según manifestó la docente en el programa matinal "Segunda Edición", emitido este lunes por Crónica HD: "Ni bien tome conocimiento de esto realice la denuncia en la Comisaria 1°. Uno no se espera un hecho tan danino y cobarde. Después de lo que le paso a Corina. Es un hecho lamentable".



Sobre las amenazas comentó que: "En realidad no es una amenaza directa hacia mi persona, sino a todo Suteba ramallo, a toda la comisión".



"Seguimos todas las medidas de Suteba gremiales y provincia. Acompañando las marchas. Que hayan elegido mi auto... podría haber sido el de cualquier compañero de comisión", comentó luego.



Y más tarde ante la consulta dijo: "No podría precisarte quien o quienes realizaron la amenaza".

En tanto, habló sobre la situación sufrida por una colega: "No pude hablar con Corina, pero hablé con Baradel. No esperaba algo tan cobarde".



Por último indicó: "El miedo existe pero la lucha continúa. No tenemos miedo sabemos que estamos parados siempre de la misma vereda. Seguiré dando clases en la escuela secundaria de Ramallo".