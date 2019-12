La abuela de 79 años que sufrió un brutal asalto en el hall de entrada del edificio donde vive en el barrio porteño de Almagro comentó las sensaciones que le dejó el violento episodio.

"Estoy bien, pero me mató anímicamente. No esperaba a los 79 años salir en todos los canales de televisión", explicó la jubilada, y agregó que "hace dos años me caí, me rompí la cadera y a los ocho meses estaba 0 kilómetro. Esto me tiró para abajo".

La mujer, que recibió cinco puntos en su cabeza como consecuencia del fuerte golpe, fue a cobrar el bono de 5 mil pesos a un banco situado a 3 cuadras de su hogar y, al volver, fue atacada brutalmente por un hombre que se hizo pasar por cartero para robarle. Cámaras de seguridad registraron el impactante suceso, que casi le cuesta la vida a la persona mayor.

El tremendo suceso se registró en horas de la mañana en las calles Independencia y José Mármol. La abuela salió temprano de su casa y se dirigió a un banco situado en avenida La Plata para retirar el beneficio para jubilados que fue oficializado por el Gobierno este viernes.

"Lo único que me acuerdo es cuando me caí, el momento en que me empujó. Me levanté, agarré el bastón y me subí al ascensor para el quinto piso. Traté de levantarme enseguida y caminar. No sé cómo no me mató", destacó la abuela.

La mujer también consideró que "jamas me pasó algo así, desde el 83 que voy al banco y cobro la jubilación", y añadió: "No sé porqué me dio ese empujón porque yo no me resistí. Fue un segundo, pasó todo muy rápido. Si esta persona tiene madre, pobre madre".

"Mi cumpleaños es el 21 de julio, pero ahora mi cumpleaños es el 27 de diciembre", concluyó la jubilada.