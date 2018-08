Se trata de la megacausa que implica al detenido Cesar Melazo, ex juez de garantías de la ciudad bonaerense de La Plata quien está acusado de encubrimiento y connivencia con delincuentes y policías.



Otro de los involucrados es el juez Martín Ordoqui, que es integrante del tribunal de casación de la Provincia de Buenos Aires; y el ex fiscal Tomás Morán. En las escuchas también se menciona al fiscal Álvaro Garganta.



En los estratos más bajos de la banda estaban Rubén Herrera, (el Tucu), el comisario Gustavo Bursztyn y el doble homicida Javier Ronco. Ellos hacían acuerdos con los magistrados.



Además, tenían relación con delincuentes implicados en causas por robo de autos, armas y narcotráfico.



Primera escucha compromete a un juez con uno de los delincuentes



—El Gordo no te molestaron más no? Ese gordo que mataste de allá con el auto chipeado. Nunca te metieron, no sé cómo se llama. El Gordo de Quilmes amigo de Damián, que el amigo es vigilante.



—Ah Toti, que me cago con la causa de Carlitos, no eso nunca más, Morán me hizo de declarar en Comodoro Py. Eso nunca más y la de Juan nada. Me la quieren poner todavía están con eso por eso te digo de lo de Gustavo.



Segunda escucha



Ronco está con arresto domiciliario por un doble homicidio y fue quien denunció al fiscal Moran por haberle pedido 30 mil dolares para que no vaya preso.



—Pasa que acá están todos los mismos, el único que no esta es Morán. ¿Quién la va a agarrar? El otro viejo garca que vive en un country, me sacó ciento cincuenta mil lucas gratis.



—¿Quién?



—El viejo que vive ahi, ¿Cómo se llama? Garganta, labura para Luciana. O sea, Luciana labura para él, todo eh... Y yo lo escuché no me lo cuenta nadie. Todo de acá. Por monedas aparte se queman los tipos. Le mandaban Télegram la otra vez estando Luciana acá: "Fijate que R (por Ronco) no abra la boca que no me meta en problemas". Cuando yo hice correr la bola que lo iba a denunciar y el viejo al toque le mando otro Télegram: "Decile a R que no". Después ella me escribe y me dice: "Que hiciste". "Yo no hice nada, preguntale a él que hizo, que me devuelva la plata y chau", le digo. "No, deja, que yo hablo", me dice. Le pregunto: "¿O te la quedaste vos?. "No, no yo se la dí", me dice. Ese hijo de p... me sacó más plata, una palo y medio no es nada, la que le puse por afuera...



