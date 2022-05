El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que "no actuaron mal" los policías que dispararon contra el joven rugbier que fue perseguido por tres patrulleros que finalmente lo interceptaron en la puerta de un barrio privado del partido de Moreno.

El funcionario dejó abiertas las posibilidades de cómo sucedió realmente el hecho: "No confirmo ni descarto nada", dijo.

En la causa hay dos efectivos de la policía bonaerense imputados por el fiscal Federico Soñora, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Moreno, quien aún no los indagó, ya que espera primero tener los resultados de las pericias balísticas y el testimonio del joven baleado, Tomás Kruger (19).

"La situación es muy dudosa porque primero el vehículo se da a la fuga, no frenó ante la voz de alto y lo siguieron tres patrulleros", afirmó Berni, y agregó que "todavía no está todo muy claro", por lo que esperará la investigación del fiscal, que "tiene todas las herramientas para saber lo que pasó".

La camioneta de Tomás Kruger, el joven baleado en Moreno.



"Cuando paró (el joven), la versión que tengo es que hizo un movimiento como si estuviera armado. Me llama la atención que ambos oficiales reaccionaron al mismo tiempo. Son oficiales con experiencia y con grado. No me da la impresión de que los policías hayan actuado mal", destacó Berni.



El ministro de Seguridad bonaerense opinó que "puede ser que en la nocturnidad el chico se haya asustado y los policías pensaron que estaban en peligro y dispararon".

Mientras tanto, el fiscal Soñora aguarda las pericias a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) para establecer el calibre del arma y la dirección, la distancia y la cantidad de disparos efectuados por los efectivos.

Los efectivos investigados son un hombre y una mujer, y están imputados por el delito de "lesiones agravadas". Sin embargo, esta carátula es provisoria y podría variar en función de lo que arrojen las pericias.

Por otro lado, el joven baleado fue acusado de "resistencia a la autoridad", por lo que se inició una causa por ese delito ante el fiscal Emiliano Buscaglia, de la UFI 5 de Moreno.

El rugbier estaba internado en un hospital de Morón a la espera de ser intervenido en un brazo tras el impacto de uno de los disparos que le efectuaron y será interrogado en los próximos días.