Una pareja junto a su pequeña beba de un mes viven momentos de suma tensión, debido a que denunciaron que fueron atacados por un grupo de okupas, que les obligaron a dejar su vivienda de la localidad bonaerense de General Rodríguez, porque sino "los iban a matar y violar a la mujer".

El hecho violento tuvo lugar en una zona de fincas de dicho partido, cuando la pareja (Cintia de 19 años y Brian, 22) junto a su beba de apenas un mes, vivía en una precaria cada hecha de chapas, madera y suelo de tierra, y fueron amenazados de muerte por al menos cinco delincuentes (uno sería de nacionalidad colombiana) que querían echarlos y quedarse con us lugar, situación que quedó registrada en una filmación hecha por la víctima.

Cintia dijo que "la denuncia la hicimos hace una semana y hasta este momento no me daban bola desde la municipalidad, hasta que vinieron los medios. Yo no puedo volver a mi casa, porque qué seguridad me dan de que pueda volver. Casi matan a mi marido, y esta gente tiene que estar presa".

.

Tras la aparición en Crónica HD, una funcionaria (De la UFI N° 9 de dicho partido) se acercó al lugar y comenzó el operativo para brindar una presunta respuesta a la familia damnificada. La funcionaria sostuvo que "han llegado unos 30 efectivos para realizar pruebas de saturación, es decir, un rastrillaje en la zona para buscar a estos sujetos".

Lo cierto, es que a esta pareja le robaron la garrafa aunque no pudieron llevarse los muebles y las cosas de la bebé, además de pasar un terrible momento a manos de estos despreciables sujetos que son buscados por la policía bonaerense.