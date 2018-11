La víctima permaneció internada en el Hospital Fernández.

Un grupo de patovicas golpearon y apuñalaron a un joven de 21 años que fue a bailar a un boliche situado en Costanera Norte. "Parecía que querían matarlo. A mí y a mis amigos también nos pegaron", denunció la novia de la víctima. El afectado permaneció internado en el Hospital Fernández.

Javier Esteban Miranda denunció cinco minutos después de entrar a Rio Electronic Music, el boliche situado en la avenida Sarmiento y la avenida Costanera Rafael Obligado, fue interceptado por el personal de seguridad del local.

"Estaban buscando a un muchacho que vendía pastillas. Yo les decía que fui a divertirme con mis amigos y mi novia. Me dijeron que me tenían que revisar y los seguí", relató Javier.

Continuó: "En ese momento, me agarron del cuello, me pegaron dos piñas en el estómago, me tiraron al piso y me apuñalaron. Los chicos del boliche se metieron y me escondieron entre la gente". La víctima debió ser internada en el Hospital Fernández.

En tanto, su novia manifestó: "Le pateaban la cabeza. Parecía que querían matarlo. Lo apuñalaron por la espalda. A mi y a mis amigos también nos pegaron pero eso no es nada a comparación".