La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó este miércoles un recurso extraordinario en el que la defensa del futbolista Alexis Zárate pidió su absolución en la causa en que fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual por lo que la querella pedirá mañana su detención.



El fallo del máximo tribunal provincial, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley presentado por la defensa de Zárate y sostuvo que se probó debidamente en el juicio que la víctima no consintió en la relación sexual, tal como lo declaró la mujer y por diversos testimonios oídos en el juicio.



La defensa del futbolista había presentado el recurso bajo el argumento que no se probó que Zárate haya abusado de la mujer, y que "lo único que quedó plasmado sin reproche alguno es que el imputado mantuvo una relación sexual con la víctima".



Para la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el Tribunal Oral número 1 de Lomas de Zamora que condenó a Zárate valoró no sólo la declaración de la víctima sino la de Martín Benítez, quien declaró haberse despertado por los gritos y el llanto de la joven, observando a Zárate desnudo; y el testimonio de Nicolás Pérez, quien contó que se despertó también al oír a la víctima llorar e insultar a Zárate y que intentó tranquilizarla sin lograrlo.

Giuliana Peralta, la víctima y ex novia de Martín Benítez

Valoró también la Corte bonaerense los informes psicológicos de la joven, que dan cuenta de un relato verosímil y de recuerdos angustiosos sobre el hecho; las pericias de ADN y los rasguños y golpes que presentó la víctima en sus brazos al haber intentado oponerse a la relación sexual.



Raquel Hermida, abogada de la víctima, adelantó que "mañana a primera hora pediremos al Tribunal Oral número 1 de Lomas de Zamora para que procedan a su detención".

El hecho por el que está condenado Zárate ocurrió el 16 de marzo de 2014, cuando la denunciante, Giuliana Peralta, que era novia del jugador de Independiente, Martín Benítez, llegó con su pareja a un departamento en Wilde.



La pareja tuvo relaciones y luego ambos se quedaron dormidos y allí, según el expediente, Zárate ingresó en la habitación y violó a la mujer.