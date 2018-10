Uno de los cinco sospechosos de haber participado en el crimen de Rodrigo Torres, en la localidad bonaerense de Guernica, se entregó este martes acompañado por su abogado en el juzgado de garantías 3 de La Plata, informaron fuentes policiales.



De esta manera, uno de los sospechosos, Gustavo Alcides Rajoy de 24 años y apodado como Chilly, se hizo presente por sus propios medios ante el juez, Pablo Nicolás Raele, tras ser señalado desde un principio por los vecinos como uno de los culpables, por lo que se procura establecer su presunta participación en el hecho.



Tras su presentación en el juzgado, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. Por su parte, Karina Guyot, la fiscal subrogante a cargo del caso, en la UFI N° 2 de Presidente Perón, aguarda por la captura de Alberto Julián Rajoy, hermano de Chilly quien también fue identificado por testigos como uno de los autores del crimen.



Por último, la carátula es "homicidio agravado por su comisión con ensañamiento y robo".



Detalles



Rodrigo Torres, de 18 años, murió el pasado sábado en Guernica, 37 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando fue atacado por cinco personas, dos de ellos montados a caballo, que lo golpearon hasta matarlo y le robaron las zapatillas y un teléfono celular.



Familiares, amigos y vecinos marcharon hasta la plaza principal de la localidad para pedir justicia y solicitarle a los testigos del hecho que "no tengan miedo" y se presenten a declarar.



"Lo único que quiero es que hagan justicia. Basta de matar chicos. A mi hijo no me lo devuelven más, pero tienen que terminar de tapar ladrones y matones. Si no van a seguir matando a los chicos. Mi hijo tenía toda la vida por delante y me lo sacaron", reclamó Horacio Torres, el papá de Rodrigo, ante la prensa.



El joven fue interceptado por cinco personas -dos de ellas a caballo- cerca de las 6 de la mañana del sábado en las calles Alem y Juan Capuano, a media cuadra de la plaza principal, cuando regresaba a su casa acompañado de amigos luego de asistir a una fiesta.



El ataque se perpetró a cinco cuadras de su casa, y los primeros testimonios dados a la policía indicaron que uno de los jinetes lo embistió con su caballo y el resto lo agredió a rebencazos y golpes, para luego robarle las zapatillas y el celular, dejándolo tirado, boca arriba, en la plaza.



De esta manera, el mismo sábado por la tarde ya se había realizado una manifestación, donde cientos de personas se habían reunido para pedir justicia por Rodrigo desde el lugar del hecho hasta la comisaría de Guernica y que terminó cuando incendiaron la casa de uno de los sospechosos de haber cometido el ataque.



Fuentes policiales informaron que se trataría de "malvivientes conocidos de la zona".



Mónica, la mamá de Rodrigo, pidió que los testigos vayan a declarar. "Alguien tiene que ver haber visto algo, pero la gente dice que no porque tiene miedo", expresó.



Ante la consulta de la prensa, la madre del joven últimado denunció: "Todos dicen que fue la familia Rajoy pero no dan nombres. Los Rajoy son delincuentes que roban, matan y violan. Siempre entran y salen, son impunes. La gente de Guernica le tiene miedo a esta familia".



Policías destinados en la comisaría de Presidente Perón y la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de La Plata realizan procedimientos en la zona con el objetivo de dar con el paradero de los autores del hecho.



La Justicia pidió los registros de la cámaras de la zona para tratar de identificar a los agresores.

Intervino en la causa, que de manera preventiva se caratuló "averiguación de causales de muerte", la doctora Cristina La Rocca, de la fiscalía descentralizada N° 2 de Presidente Perón.