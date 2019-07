A través de una carta y bajo identidad reservada, un joven denunció "una red de abusos" en el Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista de Salta, fundado por el cura Agustín Rosa, acusado de abuso sexual por dos exnovicios y una monja. El denunciante aseguró que existen "más de 100" casos con "más de 30 abusadores implicados". "Muchos de estos últimos, sacerdotes que siguen ejerciendo su cargo y que están en contacto con niños y adolescentes”, precisó.

El escrito se dio conocer luego de la decisión del juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, de revocar el pedido de elevación a juicio contra Rosa por abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.

Quien escribió la carta afirmó que fue uno de los elegidos por Rosa para acompañarlo en sus tareas pastorales dentro del Instituto eclesiástico.

“Hace cuatro años y medio dejé la vida religiosa en la congregación Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista fundada por Rosa. Estaba muy cercano a cumplir el sueño de que me ordenaran sacerdote pero una causa mayor me atravesó: habían abusado a dos chicos que yo llevé a la Iglesia por primera vez. Pedí ayuda con mucha fuerza a las autoridades y no fui escuchado”, relató en el escrito.

Y agregó: “No sólo no fui escuchado sino que me volví una amenaza para una red de abusos que yo desconocía totalmente; y comencé a sufrir las consecuencias de que me tildaran de rebelde y mentiroso”‘.

Además de los dos casos que logró conocer, otras cuatro personas se acercaron a este joven para contarle sus historias de abuso dentro del instituto, por lo que realizó una denuncia eclesial formal, indicó el denunciante. En esa causa, declararon más de 50 personas.

El cura Agustín Rosa, acusado de abuso sexual.

“Día a día fueron apareciendo más y más historias de personas abusadas que me pedían ayuda (todas abusadas por miembros del instituto). Hoy, 4 años y medio después, puedo afirmar: los abusos dentro de este instituto fueron más de 100, y los abusadores más de 30. Muchos de estos últimos, sacerdotes que siguen ejerciendo su cargo y que están en contacto con niños y adolescentes”, precisó.

Por otro lado, explicó que las denuncias penales radicadas no son más porque "las víctimass están agobiadas, cansadas, con miedo y sin fuerzas". "No quieren realizar una denuncia, no quieren que se muestren las pruebas, se cansaron. ¿Por qué? Porque la defensa y la corrupción del sistema provocan agotamiento. Me atrevo a decir que las consecuencias del abuso pueden ser peores que el abuso en sí: intentos de suicidio, depresión, pérdida de sentido”, enumeró el joven.

También, relató: "Hace poco, uno de los tantos casos me llama y me dice: No doy más, me quiero suicidar. Mi respuesta fue: Si te suicidás ganan ellos, les vas a dar el gusto, vas a completar su abuso. Fui duro pero también sincero. No pueden seguir impunes mientras mueren los buenos. Para terminar, todos los días me pregunto: ¿existe la justicia en este mundo?".

El caso

Rosa fue detenido el 21 de diciembre de 2019 en su casa en Finca La Cruz, a 35 kilómetros de Salta, luego de que el exnovicio del Instituto Yair Gyurkovitz denunciara al sacerdote de abuso sexual. Una exmonja también lo acusó por amenazas coactivas, reducción a la servidumbre y abusos sexuales reiterados.

El pedido de elevación a juicio fue hecho por la fiscal María Lujan Sodero, después de numerosas pericias técnicas, psicológicas y la recepción de más de 50 testimonios.

Sodero había afirmado que “la acusación” contra el sacerdote estaba fundamentada en que "el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual" como "tocamientos libidinosos” en las partes íntimas de las víctimas.

Las pericias revelaron la existencia de graves secuelas en la psiquis de quienes sufrieron los abusos. “Esto que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”, sostuvo la fiscal.

Sin embargo, el juez salteño, Adolfo Figueroa revocó el pedido de elevación a juicio contra Rosa por que "se desconoce con precisión en qué consistieron los hechos de los cuales se lo acusa (a Rosa) y sus particularidades". "Si ellos fueron con intenciones libidinosas u otros fines, y además circunstancias que el código en la materia exige deben presentarse como elementos constitutivos para configurar los delitos que se le atribuyen y especialmente todo aquello que hace al aspecto subjetivo”, sostuvo.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, por su parte, indicó que prepara un nuevo pedido de juicio para Rosa.