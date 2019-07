Esteban González Zablocki mató a golpes al taxista Jorge Gómez en Ensenada. Tras una discusión de tránsito, el joven de 27 años le aplicó al menos ocho golpes de puño consecutivos sobre la cabeza al chofer, quien logró pararse y luego de algunos segundos se desplomó.



El resultado preliminar de la autopsia al chofer reveló la ferocidad de la golpiza dado a que Gómez murió por un derrame cerebral consecuencia de las quebraduras del hueso temporal izquierdo y de la base del cráneo.

La descripción de los peritos señala que los ocho puñetazos que le aplicó el karateca al taxista, derivaron en los severos traumatismos y derrames "encéfalo craneanos graves".

González Zablocki está detenido desde el sábado pasado, acusado de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Este lunes lo trasladaron a la alcaldía "Roberto Petinatto" que está en la zona oeste de La Plata y pertenece al Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras tanto, la familia del chofer y sus colegas piden Justicia en los Tribunales de La Plata y que no liberen al agrsor. Además, el juez de garantías Juan Pablo Massi considera que el karateca no actuó con "alevosía" en su agresión contra el taxista. "Esto fue un ataque que, si se quiere llamar, fue casual. Yo no creo que esto haya sido preparado de antemano", indicó.