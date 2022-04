Un trágico caso conmocionó a la provincia de San Juan. Un joven murió atropellado cuando iba en bicicleta al trabajo con su papá. El menor trabajaba porque intentaba reunir la plata suficiente para poder organizar un asado para festejar su cumpleaños 18, el cual era este viernes.

El hecho sucedió este martes cerca de las 7.25hs en la localidad de Santa Lucía. Roberto (17) era hijo de Juan Arias, encargado de una obra en construcción, y desde hace pocos días que había comenzado a trabajar junto a él para juntar dinero y así festejar su mayoría de edad.

No obstante, mientras ambos circulaban por la esquina de las calles Quintana y San Lorenzo, un taxi embistió al joven y murió en el acto, a causa de las graves lesiones. El padre de la víctima fue testigo de todo lo que ocurrió y quedó en estado de schock, pero se quedó en la escena hasta que trasladaron el cuerpo de su hijo.

El padre de la víctima se quedó en todo momento en la escena.

Tras lo sucedido, el papá de Roberto contó que hace sólo una semana llevaba a su hijo a su trabajo. Además, explicó que él en un principio se había negado a hacerlo, pero luego aceptó la petición de su hijo ante conocer el objetivo que tenía.

“Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, dijo el hombre en una entrevista con el Diario de Cuyo.

Y agregó: “Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”.

El joven tenía seis hermanos más chicos y asistía a una escuela nocturna en la que cursaba segundo año de Tornería Mecánica. “Era muy bueno, un niño muy sano que no hacía nada malo”, aseguró su padre.

Por último, el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Nº4, pedirá que el taxista de 60 años que circulaba en un Fiat Siena, quede imputado por el delito de homicidio culposo simple (Artículo 84 bis). Por ello solicitó una audiencia de formalización.