La banda integrada por ladrones, policías y que gozaba de la protección del ex juez César Melazo planeaba secuestrar a la hija de Daniel Muñoz, secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner. Entre los elementos secuestrados por la Justicia que investiga a la 'banda del comisario', por la que el viernes fue detenido el ex juez Melazo y allanaron la casa de un ex fiscal, se encuentra la grabadora de Javier Ronco, uno de los detenidos que tiene la causa, que acostumbraba a grabar las conversaciones que tenía con los otros integrantes de la organización delictiva.

En este caso entre Ronco y Rubén "El Tucumano" Herrera, el empresario de la noche y ex barrabrava de Estudiantes que fue detenido el viernes en su casa del country Grand Bell. En el diálogo primero hablan de una mujer, y luego al darse cuenta que es la esposa de Muñoz planifican secuestrarle la hija.

La escucha telefónica revela los supuestos contactos que tenía la banda con personal de la seguridad presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta habla un encargado del área de la seguridad presidencial se 'manoteaba' fajos.

Parte del audio es el que transcribimos a continuación:

-Herrera: Bueno, venía Fernando y me dice esto es una urgencia, es una urgencia, bueno ahí voy para allá me mando a Puerto Madero. Gordo, tengo la mujer de Muñoz.

- Ronco: No

- Herrera: Le digo yo también, ¿cómo que vos también?. Sí que vive en Núñez, vive en Núñez.

- Ronco: Jaja Lo cortaste.

- Herrera: Tiene un montón de plata. La plata la tiene la mujer y tiene pánico, tiene pánico que la secuestren y no saben si la tiene, si la tiene en la casa o donde la debe tener, tienen en Miami departamentos llenos de plata.

-Ronco: ¿Pero lo saben muchos o no?

- Herrera: No esto fue hace un mes.

- Ronco: Ahí.

- Herrera: Le digo Fer, mira yo te voy a contar lo que a mí me cuentan, viste que yo me fui de vacaciones, yo me fui al Mundial con toda esa gente.

- Ronco: Si!!

- Herrera: Esto yo lo sé que es verdad. Ellos lo hablan y yo lo escucho y uno viene y me lo contó que él compraba torres, él compraba terrenos.

- Ronco: Si si y edificaba al toque tenían que blanquear.

- Herrera: Si, en lugares que no se podían, de veinte pisos.

- Ronco: Claro.

-Herrera: Porque él conseguía la firma al toque de habilidoso.

- Ronco: Si obvio.

- Herrera: Es Muñoz, secretario de ah.

- Ronco: Hay que ver si está sola, y que nada. ¿La tiene en la casa? La mina?

- Herrera: No sabe.

- Ronco: No sabe. Hay que chupar a la nena

- Herrera: pero mucha ..(no se logra interpretar el nombre ) me dijo "mira que es mucha plata".

El secuestro finalmente no se realizó, pero es parte de la prueba que cuenta la fiscalía para demostrar cómo actuaba esta organización integrada por policías, barra bravas al amparo de un juez.