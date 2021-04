Una joven de 20 años que desde octubre es acosada telefónicamente por un hombre fue a la Justicia catamarqueña para presentar una nueva denuncia y allí le aconsejaron conocer al agresesor para saber de quién se trata.

"Fui a llevar un video que grabó mi mamá cuando hablaba con el tipo y me decía dónde vivía para intenar que por fin hagan algo, pero el que me atendió en la Unidad Judicial 10 me dijo que me cite con él en un lugar para saber de quién se trata. Mi mamá le dijo cómo me decía eso, que si me citaba con él me podía violar o matar", comentó la mujer.

Según publicó el diario local El Esquiú, el funcionario judicial no le tomó la denuncia porque ella no pudo aportar el nombre y la dirección del acosador, quien volvió a llamarla justo cuando estaba alertando la situación que vive desde hace casi seis meses.

La joven mencionó que el hombre le dijo que se llama Claudio y "vive a la vuelta" de su casa, aunque ella sospecha que es mentira porque conoce a todos sus vecinos.

En los llamados, el acosador llegó a comentarle qué está haciendo ella en su casa y cómo está vestida. Además, le asegura que sueña con ella y le propuso darle dinero y regalos para tener una relación.

La mujer contó que renunció a su trabajo por miedo, debido a que tenía que caminar algunas cuadras desde la parada del colectivo hasta el empleo y temía ser atacada por el acosador.