El jueves por la noche se vivieron momentos de extrema tensión adentro y fuera del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el encuentro ante Boca Juniors, donde la policía bonaerense reprimió a los hinchas "triperos", y como consecuencia de ello, un hombre de 57 años murió y varias personas resultaron heridas.

Lo que pocos saben es que este triste episodio también afectó la salud de una persona mayor que, gracias a la ayuda de Juan Román Riquelme, logró tranquilizarse en medio del caos.

El tema es que Jovita, una abuela hincha del “Lobo”, reveló cómo fue la ayuda Riquelme al observar su descompensación. “Después de casi una hora de estar en la tribuna, tapados, cuando más o menos se empezó a ir el humo, nos empezaron a llevar a la cancha. Cuando él me vio descompuesta, me agarró y me llevó. La verdad que se portaron excelente”.

Jovita narró el calvario sufrido por los hinchas de Gimnasia en medio de la represión policial y volvió a destacar al hombre de Boca: “Adentro de la cancha vimos que subía una humareda tremenda. Yo estuve descompuesta, le agradezco muchísimo a Riquelme que me ayudó a ir al vestuario. Después de estar una hora en la tribuna con los chicos convulsionando, llorando, se sentían como me sentía yo”.

La abuela Jovita contó cómo ocurrieron los hechos (Twitter).

Tras los violentos hechos ocurridos en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, que obligaron a suspender el encuentro por la represión policial, Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors reanudarán el partido el miércoles 19 de octubre en cancha neutral. Si bien no está confirmado el horario, será a puertas cerradas.

Según trascendió en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino decidió programar el cotejo suspendido a los 9 minutos de la primera parte para el 19 del corriente mes. Aún resta definir el horario y la cancha en la que se disputarán los 81 minutos restantes, donde no habrá público de ninguno de los equipos.

Alertados por los rumores, el entrenador de Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito, manifestó que se sienten “perjudicados por la situación” y deslizó que el encuentro debería jugarse en el “Bosque”, ya que ellos no tuvieron nada que ver con los incidentes.