La semana pasada, mientras jugaba el PSG, un lujoso hotel de París era víctima de un importante robo. Se trata ni más ni menos que el Royal Monceau el establecimiento de cinco estrellas, en donde se hospedan Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y los niños. Si bien continúan las investigaciones, la Policía dio a conocer algunos detalles del asalto.

Las primeras informaciones indican que los ladrones se desplazaron desde el techo del edificio, ubicado a tan solo 15 cuadras del Parque de los Príncipes, el estadio del Paris Saint Germain, y bajaron hacia uno de los balcones del sexto piso en el que encontraron una ventana abierta.

Así es por fuera el lujoso hotel en el que se hospeda Messi.

Hasta el momento no han confirmado en cuántas habitaciones lograron irrumpir, pero se estima que fue en al menos cuatro de ellas y como no forzaron nada, recién se dieron cuenta de lo ocurrido cuando una huésped denunció que le faltaban pertenencias que había dejado en su cuarto.

Qué se robaron del hotel de Messi

Cuando revisaron los videos captados por las cámaras de seguridad, los oficiales descubrieron que todo tuvo lugar el miércoles pasado en horas de la noche. En la grabación se podía ver a dos hombres enmascarados mientras entraban por una de las ventanas.

La mujer que dio aviso de lo ocurrido, quien es una asesora financiera de Dubai, detectó que le faltaba un collar de oro valuado en 3.000 libras esterlinas (USD 4.042), aros de 500 libras esterlinas (USD 673) y 2.000 libras esterlinas (USD 2.700) en efectivo.

.

“Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj“, confirmó la víctima a The Sun.

La curiosa coincidencia entre Messi y otros jugadores argentinos

El robo se produjo un piso por encima de donde actualmente está viviendo la familia Messi hasta que se mude a la que será su residencia en la misma ciudad. Todo ocurrió mientras el PSG estaba jugando de visitante contra el Metz por la séptima fecha de la Ligue 1, aunque el crack rosarino no jugó ya que se está recuperando de un golpe en su rodilla izquierda.

Lo curioso es que si bien no lo sufrió propiamente Lio, lo cierto es que hay una ola de inseguridad que está acechando a la capital francesa. En marzo de este mismo año, un grupo de ladrones ingresó a las mansiones de Marquinhos y Ángel Di María, otros dos futbolistas del PSG que viven a apenas 10 kilómetros de distancia.

.

Pero no fueron los únicos. Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Dani Alves, Sergio Rico y el también argentino Mauro Icardi fueron otras de las víctimas de esta modalidad delictiva en la cual los ladrones eligen realizar los escruches mientras se está jugando un partido.