El hombre de 64 años podría ser condenado a prisión perpetua.

El hombre acusado por el femicidio de su esposa que murió infartada tras una discusión y forcejeo dentro de una clínica en la que estaba internada por padecer cáncer, en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, se negó este martes a declarar y seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Norberto Rothantl (64), quien seguirá detenido acusado del delito de "homicidio agravado en contexto de violencia de género" de Lucía Morel (64), el cual contempla una pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.



Fuentes judiciales informaron que el fiscal de la causa, Christian Fabio, pidió la conversión de la aprehensión en detención y la solicitud fue concedida por el juez de garantías Luciano Marino.

LÉÉ TAMBIÉN: Revelan por qué discutieron la mujer enferma de cáncer y su marido antes del crimen



En tanto, el informe preliminar de la autopsia dio como resultado que la mujer murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático.



No obstante, para el representante del Ministerio Público el deceso de Morel ocurrió en el marco de violencia de género por los testimonios de dos mujeres que presenciaron los hechos, entre otros elementos de prueba.



Las testigos, que en ese momento estaban de visita a otra paciente que se hallaba en la cama de al lado de Morel, vieron la situación y contaron a los pesquisas que hubo una discusión y forcejeo que culminó con la muerte de Morel.



Las testigos cuidaban a su madre desde el viernes en la misma habitación en la que estaba la víctima y ayer declararon ante el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género, Abuso Sexual y Delitos Intrafamiliares de Escobar.



Según su testimonio, ellas vieron el "maltrato" por parte del acusado hacia la mujer, la cual golpeó su cabeza contra una pared en el marco de una discusión.



Las mujeres avisaron a enfermería pero Morel ya había fallecido pese a las tareas de reanimación. "Las chicas habían entrado en confianza y habían conversado con la víctima, quien les había manifestado que padecía maltrato y golpes por parte de su pareja", relató el fiscal.



Además, Fabio dijo que ubicaron a una vecina de la pareja que contó que "escuchaba gritos desde la casa de al lado", aunque aclaró que no había denuncias por "violencia de género". Con esos datos, el fiscal Fabio indagó al sospechoso por el delito que prevé prisión perpetua.



"La discusión ocurrió porque a ella le habían informado los médicos que iba a recibir el alta pero el hombre no quería hacerse cargo de cuidarla", afirmó el fiscal.



El funcionario judicial dispuso también una serie de peritajes psicológicos para determinar si comprende la criminalidad de sus actos.



El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 13.30 en una habitación del Sanatorio San Carlos situado en ruta 26 (avenida Constitución) y Juan XXIII, en Maquinasta Savio, partido de Escobar, en el norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes judiciales y policiales informaron que la víctima estaba internada desde el 23 de enero debido a un cuadro de deshidratación en el marco de un cáncer y estaba acompañada de su esposo.



En ese momento, la pareja comenzó una discusión que derivó en un forcejeo en el que ella resultó golpeada y su cabeza impactó contra la pared, tras lo cual su cuerpo quedó tendido sobre la cama, explicaron los investigadores.



En un primer momento se pensó que había fallecido a raíz de las lesiones sufridas por el golpe, pero la autopsia confirmó que sufrió un infarto "no traumático".



Tras el hecho, efectivos de la comisaría 4ta. de Maquinista Savio arribaron al lugar y detuvieron al hombre acusado de haber provocado la muerte de su esposa.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.